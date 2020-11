"No puedo más": la sorprendente queja de Arturo Valls tras desvelar uno de los secretos de 'Ahora caigo' Ecoteuve.es 19/11/2020 - 14:57 0 Comentarios

El presentador del concurso de Antena 3 lanza un divertido alegato

Los espectadores de Antena 3 se llevaron este miércoles una gran sorpresa al ver el arranque de Ahora caigo. Arturo Valls salió a escena tratando de lanzar algunos de sus habituales chascarrillos. Sin embargo, enseguida cesó en sus intentos, torciendo el gesto para lanzar una desesperada queja.

"Mira... no puedo más, os explico qué pasa. Este programa es grabado. Sí, es grabado, ya lo sabéis, no lo descubrís ahora. Llevamos 10 años grabándolo, veranos incluidos. No pasa nada, es normal", empezó asegurando el valenciano mirando a las cámaras de Antena 3.

"No puedo más": la sorprendente queja de Arturo Valls tras desvelar uno de los secretos de Ahora caigo

"El problema es que no sé qué chascarrillo, qué broma hacer, porque cuando esto se emita vete tú a saber cómo vamos a estar", reconoció entre risas, en alusión a los constantes cambios a los que estamos sometidos por las medidas para frenar la crisis del coromavirus, que vive actualmente su segunda ola en España

Tras exponer sus dudas, Valls empezó a hacer humor de la incertidumbre en la que estamos sumidos desde el pasado mes de marzo. "No sé si podremos salir a la calle, si podremos quedar con seis personas, con 10 o solo con el perro. ¿Quedará papel del váter en los supermercados?", preguntó entre risas.

Y, entre chiste y chiste, Valls aprovechó para lanzar una pulla a los diputados que fue muy aplaudido entre los presentes en plató: "¿Nuestros políticos habrán desertado ya o seguirán haciendo el imbécil en el Parlamento? Así que solo se me ocurre deciros una cosa, cuidaros mucho y ponerle comino a las lentejas que le dan un saborcito muy bueno", sentenció haciendo un llamamiento a la responsabilidad individual.