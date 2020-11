El día que Jorge Javier llamó "ser despreciable" a Kiko Rivera: "Volverás a este programa para vomitar de tu familia"

Telecinco vivió el viernes pasado una noche histórica con el testimonio de Kiko Rivera en Cantora: la herencia envenenada. El DJ dejó por los suelos a su madre Isabel Pantoja destapando todas las mentiras en una explosiva entrevista realizada por Jorge Javier, que disparó las audiencias hasta el 31,7%.

El presentador de Telecinco no se ha posicionado de forma directa en el conflicto familiar aunque sí que entiende el sufrimiento de Kiko y critica la "realidad paralela" en la que vive la tonadillera: "Es el vivo retrato de una mujer atrapada en un personaje que la asfixia desde hace ya demasiados años".

Pero el pasado siempre vuelve. En las últimas horas, las redes sociales han rescatado un vídeo de Jorge Javier en el que ataca ferozmente a Kiko Rivera. Ocurrió en abril de 2015, un mes después de que el hijo de la Pantoja se hiciera un polígrafo y se mostrara muy duro con sus hermanos Fran y Cayetano, a quienes acusó de airear los trapos sucios de la familia en televisión.

El fragmento ocurrió en una entrevista a Belén Esteban en el Deluxe, justo después de salir de GH VIP. La Princesa del pueblo contó por entonces que Kiko la echó la culpa del ingreso en la cárcel de su madre y que llamó "maricón" a Jorge Javier Vázquez al decirla: "No sé cómo me puedes llamar maricón con lo que tienes en casa".

El vídeo parece ser toda una profecía de lo que está pasando en estos momentos. "Probablemente tendrás que venir aquí, a este programa, para vomitar sobre tu familia, para seguir pagando multas y seguir pagando deudas y seguir ganando dinero", dijo Jorge Javier totalmente enfurecido.

"Tendrás que venir a este programa de mierda, que es lo que consideras, pero este programa te está haciendo la vida más agradable. Y lo que no puedo evitar decir, porque lo llevo pensando desde hace algún tiempo, es que me pareces un ser despreciable", remató.

