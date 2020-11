"¡Qué horror!": Susanna Griso sorprende en Antena 3 al confesar cuál es su mayor miedo Ecoteuve.es 14:45 - 19/11/2020 0 Comentarios

La presentadora de 'Espejo Público' revela el animal marino al que le tiene pavor

Susanna Griso confesó este martes a los espectadores de Espejo Público los miedos que tiene y que incluso le provocan pesadillas durante la noche. Para sorpresa de todos, la presentadora reveló que mucho tiene que ver un animal marino.

Y eso que la periodista se ha atrevido a bañarse "con atunes, con tiburones y ballenas inmensos y que pueden llegar a medir hasta cuatro, cinco o seis metros".

Lea también: Wyoming habla en 'El Intermedio' de su multa de Hacienda: "Aboné lo que me pedían"

Susanna Griso confiesa en 'Espejo Público' su mayor miedo: las medusas

Sin embargo, pese a que los tiburones o las ballenas podrían provocar un mayor temor a priori, Griso afirmó que no se refería a ningún animal de gran tamaño: "No hay nada que me dé más miedo que una medusa".

Todo esto se produjo después de que el colaborador Diego Revuelta contara que dos buceadores se habían topado con una medusa gigante. "¡Qué horror!", contestó Susanna Griso.

Lea también: "¡Esta gente es gilipollas!": Carmona estalla contra Vox y pone en un aprieto a Joaquín Prat