Un experto de Harvard confirma a Ana Rosa los peores augurios: así será la Navidad por el coronavirus

El profesor Elvis García pide centralizar las normas y colaboración ciudadana

Elvis García, profesor de epidemias en la Universidad de Harvard, ha respondido a las cuestiones que más preocupan a los ciudadanos por la pandemia de coronavirus en El programa de Ana Rosa. En primer lugar ha hablado que se deberían hacer "test a escala masiva": "Es lo mínimo que se debería estar haciendo desde el día uno".

"El tipo de test es casi irrelevante. Lo que no me cabe en la cabeza es que a estas alturas de la película estemos ni siquiera debatiendo que hacer test sea una buena idea", ha dicho. "Los países que han controlado la epidemia lo han hecho a base de test. No me preguntes por qué seguimos mareando la perdiz".

En cuanto a la celebración de la Navidad, el experto es muy pesimista: "No creo que España a día de hoy esté en condiciones de celebrar la Navidad como seguramente todos quisiéramos. Desde el punto de vista de Salud Pública aconsejo que la gente celebre la Navidad en casa y si un año no se puede invitar a los familiares y amigos, pues tendrá que ser así".

"Debemos de ser conscientes de lo que está en juego. La Navidad es una fiesta especial, pero hay una todos los años. Yo creo que es el momento de hacer tripas corazón y que cada uno sea responsable de sus actos. Dejar de buscar culpables en gobiernos y autoridades que no nos lleva a ningún lado y asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos", ha añadido.

Ana Rosa: "Las normas de Sanidad han sido caóticas y no han funcionado"

Por último, Elvis García ha opinado que lo que debe hacer el Gobierno "es tomar las competencias y centralizarlas, no dejar que cada región tenga sus propios criterios unificados en el país, porque la gente se pierde". Solo así, y con la colaboración ciudadana, se evitaría una tercera ola a inicios de 2021.

"Estoy de acuerdo con él en lo de vamos a dejar de marear la perdiz de una vez. Es verdad que tendría que haber normas comunes para todos, pero es que las normas que ha dado el Ministerio de Sanidad han sido caóticas y no han funcionado, pero las que han dado algunas comunidades sí que lo han hecho", ha rematado Ana Rosa en un claro dardo al Gobierno.

