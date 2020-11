'Informe Covid': sobrecogedor (y necesario) testimonio de un joven con graves secuelas: "Soy como un niño pequeño" Ecoteuve.es 19/11/2020 - 11:48 0 Comentarios

Iker Jiménez da voz en Telecinco a Marc Gil, un sanitario contagiado de 34 años

"Los jóvenes no son conscientes. Yo también soy joven y mira como estoy"

"Estos quince minutos deberían de ser obligados en escuelas y universidades. Lo que has hecho tú hoy es la mejor publicidad que puede dar este país a sus jóvenes". Así de rotundo se mostró el médico César Carballo después de escuchar el escalofriante testimonio de Marc Gil en Horizonte: Informe Covid, con Iker Jiménez.

Se trata de un técnico sanitario de 34 años que se contagió el 3 de abril por coronavirus y que ahora tiene graves secuelas a pesar de que no tenía ninguna patología previa. Marc estuvo hospitalizado tres meses, dos de ellos los pasó en coma, en la UCI. Fue intubado, pasó por una traqueotomía y superó una neumonía bilateral.

"Después de siete días desperté y no me podía mover ni hablar, sentía que me ahogaba, no podía respirar. Yo no padecía ninguna patología previa. Perdí 32 kilos en 60 días", aseguró Marc, al que ya habíamos visto en Todo es mentira hace unos días. "En ese tiempo soñé como si estuviera en una siesta que viajaba por todo el mundo acompañado de mi padre que había fallecido meses antes. Recuerdo que íbamos paseando cogidos de la mano".

"Cuando me despertaron me dijeron que cómo estaba y yo no sabía qué había pasado. Me dijeron que había tenido dos paradas cardíacas, una de 10 minutos y otra de 6. Yo me encontraba bien. Fueron porque al ir a desentubarme se me cerró el cuello y no podía respirar. Me quedé sin respiración y el corazón se me paró. Dos veces".

El impactante testimonio de un sanitario contagiado: "Estoy aprendiendo a hablar y comer"

Marc Gil ha sufrido un deterioro importante de sus facultades físicas, pero aun así no pierde la fuerza para revertir la situación: "No puedo ni asearme solo, necesito ayuda. El coronavirus me ha cambiado la vida. Estoy yendo al logopeda para volver a hablar y tengo que aprender a hablar, comer... Soy como un niño pequeño".

El sanitario lanzó un mensaje a todos los adolescentes que 'pasan' del coronavirus: "Los jóvenes creen que no les pasa nada y eso no es así. Puedes ser joven o mayor, el coronavirus no entiende de edad. Los jóvenes no son conscientes, yo soy joven y mira como estoy. No puedo ni asearme sólo, necesito de ayuda para todo. Pido a los jóvenes que hagan caso porque esto no es una broma".

Por último, Marc protestó por las pésimas condiciones en las que trabaja el personal sanitario: "Estamos en primera fila y queremos estar protegidos. Somos técnicos de emergencias sanitarias y no transportistas. Necesitamos EPIs, que nos los pongan".

A veces hace falta un puñetazo para ver la realidad.

Gracias Marc.

Y gracias a los compañeros de @todoesmentiratv que nos brindaron la forma de contactar con él.

Y gracias a cada espectador que se ha emocionado. Y a todos los que van a tomar nota con más conciencia que antes. — Iker Jiménez (@navedelmisterio) November 18, 2020

Marc me ha dejado un mensaje. Emocionado por vuestras muestras de cariño.

Su corazón continuó adelante.

Y se ha ganado el nuestro para siempre.

Has hecho mucho bien, Marc. Has salvado vidas.

Esa es tu profesión, amigo. — Iker Jiménez (@navedelmisterio) November 19, 2020