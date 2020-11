"¡Esta gente es gilipollas!": Carmona estalla contra Vox y pone en un aprieto a Joaquín Prat Ecoteuve.es 19/11/2020 - 11:04 0 Comentarios

El tertuliano explotó contra la formación por su última salida de tono

Macarena Olona, diputada de Vox, volvió a dar la nota este miércoles durante la sesión parlamentaria celebrada en el Congreso. La política de extrema derecha se colocó en el centro de todas las críticas después de criticar Ciudadanos por su propuesta de prohibir las terapias para 'curar' la homosexualidad.

La diputada se ha mostrado indignada por el hecho de que no se permita que "las personas homosexuales acudan a una terapia que les ayuden a encontrar su identidad, la identidad que todos tenemos como personas". Enseguida, tal y como ella misma buscaba, sus palabras corrieron como la pólvora a través de las redes sociales y los medios de comunicación.

Joaquín Prat abordó la polémica en Cuatro al día, donde ha bromeado, usando su DNI, sobre esa presunta búsqueda de la identidad biológica que Olona dice que necesitamos todos. El presentador de Mediaset aprovechó la ocasión para lanzar un dardo a la formación ultraderecha.

"¿Dónde tengo el carnet de identidad? Igual lo he perdido y tengo que ir a comisaría a buscar mi identidad. Mi identidad la tengo muy clara...", empezó diciendo irónico. "Lo de VOX es un suma y sigue contra la homosexualidad. Está bien que, de vez en cuando, estos señores nos recuerden cómo son", atizó el periodista.

"Se puede ser de izquierda o se puede ser de derechas, lo que no se puede ser es gilipollas. Y esta gente es gilipollas. No sé si estamos en horario infantil o no", criticó con dureza Antonio Carmona, exconcejal del PSOE en el ayuntamiento de Madrid. "Sí, hombre, yo te rogaría...", le pidió Prat. "Pues esta gente es de lo que no hay, estos son de antes al siglo XVI, anteriores al Renacimiento. Así que yo le pediría que se vayan al museo antropológico, porque es una ofensa para millones de personas", sentenció el tertuliano, pidiendo disculpas por su salida de tono.