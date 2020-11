Wyoming habla en 'El Intermedio' de su multa de Hacienda: "Aboné lo que me pedían" Ecoteuve.es 19/11/2020 - 10:47 0 Comentarios

El presentador de La Sexta aclara en su programa lo sucedido con su sanción

Este miércoles, el Gran Wyoming se colocaba en el foco mediático después de que la Audiencia Nacional ratificara la sanción de 566.921 euros impuesta por Hacienda al presentador por el IRPF de los años 2005 y 2006. En ese periodo, el cómico facturó sus trabajos a través de una sociedad y no como persona física para así obtener una rebaja fiscal.

Wyoming había reclamado la multa de 163.006 euros, pero no la liquidación por importe de 403.915 con ese motivo, según informó Voz Pópuli. No obstante, la Audiencia Nacional concuerda con los criterios de Hacienda y ratifica la sanción.

"Hacienda no me reclama absolutamente nada", aseguró el Gran Wyoming a través de un comunicado en una idea que volvió a defender por la noche en El Intermedio de La Sexta. El presentador no tuvo reparos en abordar el conflicto en su propio programa: "El desayuno se me ha atragantado hoy", empezó diciendo. "La culpa la tiene un titular: 'Golpe de la Audiencia Nacional a Wyoming, ratifica una nueva sanción de Hacienda'. Según esa información tendría que pagar más de medio millón de euros", explicó.

"No es cierto": el Gran Wyoming denuncia en 'El Intermedio' las mentiras sobre su problema con Hacienda

El Gran Wyoming lamentó entonces que "en cuestión de horas la noticia ha sido reproducida por un montón de medios. Felicito al medio que ha dado a conocer esta información por la enorme repercusión que ha tenido, pero la noticia tiene un pequeño problemita: que no es cierta", ha advertido a los espectadores.

"Siento quitarle la ilusión a alguno pero no tengo que pagar nada a Hacienda. Ya arreglé mis cuentas en 2010 cuando aboné lo que me pedían. Lo que ahora ha fallado es la resolución de un recurso presentado por mis abogados hace varios años", aclaró antes de lanzar un chascarillo. "Lo cual demuestra que la justicia es como un tren a Badajoz, acaba llegando pero es lenta de cojones", sentenció.