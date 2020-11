Mónica Carrillo era la Mariquita de 'Mask Singer': no lo sabía ni Matías Prats Ecoteuve.es 19/11/2020 - 8:37 0 Comentarios

La presentadora de Antena 3 Noticias cantó un tema de Adele en el concurso

Mask Singer introdujo una novedad en la gala que Antena 3 emitió este miércoles. Por primera vez, una máscara invitada participó en el programa a modo de exhibición, fuera de concurso.

El programa subió al escenario a Mariquita, una invitada que interpretó un tema de Adele: Someone like you. Antes había dado varias pistas: escribía cuentos y trabajaba como periodista en Antena 3 (llevaba un micrófono de la cadena).

Los investigadores -Malú, Los Javis y José Mota- hicieron sus elucubraciones. Susanna Griso, Ana Pastor, Cristina Pardo o Julia Otero fueron algunos de los nombres que pusieron sobre la mesa.

'Mask Singer': Mónica Carrillo se escondía en la máscara de la Mariquita

Pero quien acertó fue Javier Calvo, que se decantó por Mónica Carrillo. Efectivamente, la concursante se quitó la máscara y apareció la presentadora de Antena 3 Noticias. "Es la primera vez que canto", confesó.

Mónica Carrillo explicó que ella misma tuvo que dar la noticia de la llegada del nuevo programa en el informativo que presenta con Matías Prats. De hecho, lo comentó con él pero no le pudo decir que ella iba a ser una de las participantes.

Mónica Carrillo se quinta la máscara