Kiko Rivera escribe a Jorge Javier en directo para desmentir a Anabel Pantoja: "No me contesta a los mensajes"

La colaboradora, destrozada, cuenta que su primo no responde a sus mensajes

Telecinco continúa exprimiendo el conflicto familiar entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja. Este miércoles, Sálvame conectaba con Anabel, que sigue recuperándose en Canarias de su operación tras fracturarse el peroné después de practicar surf.

"Yo creo que esto no tiene arreglo y me afecta porque se ha destruido una familia", ha comenzado diciendo la colaboradora que, por otra parte, ha defendido la carrera de su tía: "Lo reconoce toda España, se sabe que es una artista completa donde anda, se viste bien, canta bien, baila bien, sabe interpretar...".

Anabel cree que todo esto se arreglarían si madre e hijo se vieran en persona, pero el daño ya está hecho: "Ha habido un programa tremendo, no digo que sean mentiras ni voy a poner en duda los papeles que lleven Kiko, pero es un programa tremendo para una madre".

Anabel Pantoja: "Tuve que parar a la mitad el programa"

"Yo hubiera ido a ver a mi tía y me hubiera quedado con ella el tiempo que hubiera hecho falta", ha asegurado Anabel reconociendo también que intentó parar a su primo cuando lanzó mensajes en redes sociales: "Le dije que parase y el me contestó diciéndome que no me metiera".

"Tuve que parar a la mitad el programa que hicisteis el viernes porque no daba crédito". La cosa no ha quedado aquí porque Anabel Pantoja ha dicho que Kiko Rivera no le contesta a sus mensajes, algo que su propio primo ha negado mandando un mensaje a Jorge Javier.

