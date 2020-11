Mila Ximénez se derrumba al hablar de la muerte de Aless Lequio: "No estoy familiarizada con la palabra cáncer" Ecoteuve.es 18/11/2020 - 19:05 0 Comentarios

La colaboradora de 'Sálvame' se rompe en directo por la enfermedad que padece

Ana Obregón ha reaparecido públicamente este miércoles, seis meses después del fallecimiento de su hijo, Aless Lequio, a causa de un cáncer. La actriz y presentadora, que dará las Campanadas de Fin de Año en TVE junto a Anne Igartiburu, ha concedido una entrevista a una conocida revista en la que hace un repaso al año más duro de su vida.

Las palabras de Obregón han sido analizadas a lo largo del día en los principales programas de corazón de la televisión. Sálvame fue poco a poco desgranando las declaraciones de la bióloga y vivió un momento de lo más emotivo cuando Mila Ximénez, que el pasado mes de junio fue diagnosticada de un cáncer de pulmón, se derrumbó ante las cámaras mientras trataba de reflexionar sobre todo lo que le ha pasado a la actriz.

"Ana ha vivido una vida muy fácil y nunca ha tenido un problema. Problemas económicos cero, emocionales cero... solo algún hermano que tuvo algún problema y lo de Fernando Martín, que era tan jovencita que siguió adelante", empezó diciendo, haciendo referencia a la trágica muerte en 1989 del que fuera pareja de Obregón.

"La vida se lo ha cobrado", señaló Jorge Javier en una idea que compartió Mila Ximénez. "A ciertas edades, cuando te dan un palo de cualquier tipo... Perdón", dijo la tertuliana, que no pudo continuar con su discurso al emocionarse en directo. "Perdón porque todavía no estoy muy familiarizada con la palabra cáncer", confesó entre lágrimas.

"Cuando te dan un palo así, es muy difícil recomponerte, porque no estás preparada psicológicamente para afrontar algo tan tremendo como es perder a tu único hijo, que es lo que te ha dado la fuerza. Aless dijo que quería trabajar y ser rico para cuidar a Ana como nadie lo había hecho. Ella no ha sido una mujer muy afortunada en el amor. No ha tenido esos amores que la han protegido", continuó recordando.

"Pero yo sí que he hablado con ella alguna vez y entendía una cosa que decía ella: 'Prefiero tenerlo yo, tener un cáncer terminal, a que lo tenga mi hijo'. Es la peor noticia que te pueden dar. ¿Que te la den a ti? Nosotros hemos vivido, poco o mucho, pero hemos vivido. Yo creo que he vivido mucho, demasiado a veces. Que te digan que un hijo se te va a esa edad es muy duro", dijo totalmente derrumbada la colaboradora.