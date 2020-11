José María García 'dispara' contra Fernando Simón y señala los errores que ha cometido: "Uno recoge lo que siembra" Ecoteuve.es 18/11/2020 - 18:25 1 Comentario

El exlocutor de radio atiza sin piedad el director del Centro de Emergencias Sanitarias

José María García reapareció este martes en televisión en una entrevista para el programa de Telemadrid 120 minutos. El mítico locutor de radio analizó la delicada situación que atraviesa el país por la crisis del coronavirus y no se cortó a la hora de disparar contra una de las personas que lleva luchando desde el pasado mes de marzo, día tras día, por frenar el avance de la pandemia: Fernando Simón.

El que fuera periodista deportivo aprovechó su intervención en la cadena pública madrileña para destacar algunos errores que, según su criterio, ha cometido en su gestión el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

"El problema es que es funcionario y la máxima del funcionario es me engañarás en el sueldo, pero no en el trabajo. A Simón le ha tocado hablar con la más fea y ha cometido errores terribles", empezó valorando García en el programa presentado por María Rey.

"No puedes dar la cara y decir que no se mueva la gente y tú irte a bucear a Portugal. No puedes pedir una cosa y tú irte a hacer montaña. Yo creo que no lo piensa y como que se ha instalado la mediocridad, que además de ser muy mediocres, son también torpes porque no se dejan aconsejar", criticó el locutor, que recomendó a Simón que contrate a alguien para que le asesore,

"Alguien que le diga 'oye, esto no lo puedes hacer', 'cómo coño te vas a ir a Portugal con la que está cayendo' o 'cómo te vas a ir con Calleja como estamos", enumeró el periodista. "Cada uno recoge lo que siembra. Y luego otra cosa, en ese puesto tienes que ser independiente y no un funcionario que solo funciona a las órdenes directas del poder político", sentenció en su discurso el invitado.