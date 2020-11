La nueva imagen de Marta López tras pasar por quirófano: "El pecho lo tengo estupendo" Ecoteuve.es 18/11/2020 - 16:50 0 Comentarios

La tertuliana mostró en Telecinco el resultado de sus operaciones estéticas

Sonsoles Ónega ha arrancado este miércoles Ya es mediodia anunciando el regreso de uno de los rostros más populares del programa de Telecinco: Marta López. La exconcursante de Gran Hermano 2 ha reaparecido ante las cámaras después de pasar por quirófano para someterse a dos operaciones estéticas.

Hace unas semanas, López dio la noticia de que iba a someterse a varias intervenciones después de perder un total de 15 kilos. "Resulta que toda la piel de la tripa me ha quedado colgando", explicó antes de desvelar que iba a someterse a una abdominoplastia.

Además, la colaboradora señaló que también sería operada del pecho, puesto que al perder tanto peso, se le dio la vuelta a una de las prótesis. "Me dolió una vez haciendo una cosa y desde entonces me duele mucho, pero no pensé que fuera eso", zanjó López, que desapareció dos semanas de los focos de Telecinco.

Quince días después, Marta López ha regresado al plató de Mediaset, donde ha enseñado el resultado de las dos operaciones a las que se enfrentó. Antes que nada, la presentadora dio paso a un vídeo en el que se evidenciaba a la audiencia el espectacular cambio que ha sufrido la madrileña desde que saltó a la fama gracias a su paso por la casa de Guadalix de la Sierra.

"Comprobamos que la Marta de 2020 parece la nieta de la joven que entraba en Gran Hermano hace 20 años", aseguró el programa en la pieza, provocando las risas de la tertuliana.

Finalmente, Marta López se puso en pie y se subió el vestido que llevaba para enseñar su vientre plano, aún con las marcas de la reciente intervención. "Han pasado 10 días y tengo todo aquí. El pecho está estupendo", destacó satisfecha la colaboradora, mostrándolo a sus compañeros.