"A mí nadie me dice lo que tengo que decir": Risto Mejide da la cara por Mediaset ante Willy Toledo Ecoteuve.es 18/11/2020 - 16:37 0 Comentarios

El actor le dice que tiene un programa de televisión porque sigue el "discurso oficial"

Willy Toledo ha sido entrevistado por Risto Mejide este miércoles en Todo es mentira a raíz del estreno de Los favoritos de Midas. Se trata de la serie de Netflix con la que vuelve a trabajar en España tras un "veto" que, según su opinión, ha existido por parte de las productoras contra su persona desde hace diez años.

"Vivimos en un país donde los medios de comunicación están controlados por tres grandes grupos de presión, todos ellos propiedad de los grandes bancos y grandes empresas multinacionales", ha dicho el actor haciendo que el presentador se centrara en ello para dar la cara por Mediaset: "Nos afecta a nosotros y me interesa".

Lea también: Cintora, con Willy Toledo en TVE: "Nos alegramos de que no te condenen por blasfemar"

Willy ha puesto el ejemplo de los escándalos del rey emérito diciendo que hasta que "no han empezado a denunciarlo desde el exterior, a los medios españoles no le han quedado más remedio" que empezar a informar sobre ello. "Aquí nadie ha levantado la voz contra la monarquía".

Risto Mejide se enzarza con Willy Toledo: "Todavía nadie me ha dicho que no puedo decir"

"Nosotros [el programa] debemos ser muy insignificantes porque llevo trabajando 15 años en esta casa y todavía nadie me ha dicho que no puedo decir", ha señalado Mejide dando la cara por su empresa. "Y mira que yo he hablado de Berlusconi, de Paolo Vasile, de todo...".

Sin embargo, Willy Toledo seguía en sus trece afirmando que "esta casa sabe perfectamente a quien contrata y saben que mucha gente va a seguir el discurso oficial". "¿Yo sigo un discurso oficial?", ha preguntado Risto a lo que el intérprete ha matizado que su "discurso coincide con el oficial" y "por lo tanto, tienes un programa de televisión todos los días".

"A mi nadie me dice lo que tengo que decir. Además, me da igual si coincido o no. Todavía no se me ha vetado en absolutamente nada", ha vuelto a insistir Risto a lo que Willy ha empezado a enumerar una serie de temas que, según él, nunca se tocan en televisión. "¿Pero tú has visto este programa alguna vez? Todo lo que has dicho lo hemos tratado aquí".

Lea también: Risto Mejide saca las garras por su mujer Laura Escanes: "Es esa fiesta no hay 'influencers', hay descerebrados"