Cristina Rodríguez hace un spoiler de 'Mask Singer' y desvela un secreto del programa de Antena 3

La popular estilista es la encargada de diseñar las máscaras y los disfraces del talent show

La estilista Cristina Rodríguez (Cámbiame) es la creadora de las famosas máscaras que ocultan la identidad de los concursantes de Mask Singer, el talent show de Antena 3 que se emite en la noche de los miércoles.

"No sé quién está debajo de las máscaras. Mis amigos me hacen chantaje, me quieren cambiar una información por otra, pero de verdad que yo no sé nada", ha asegurado Rodríguez en una vistita a Espejo público.

"Es muy difícil hacer estos trajes sin saber quién los va a llevar, ni su talla", ha dicho la estilista, aunque ha reconocido que en alguna ocasión sí le han especificado si era para un hombre o una mujer.

El spoiler de Cristina Rodríguez sobre 'Mask Singer': desvela uno de los secretos

Cristiana Rodríguez ha explicado que las máscaras que parecían más difíciles han sido las más fáciles de confeccionar. Y viceversa. "La cerdita no lo veía y fue el primero que hicimos y el más fácil", ha comentado. Y ha sido en ese momento cuando la estilista ha tenido un desliz y ha anunciado algo que todavía no se sabía: el nombre de otra de las máscaras que aparecerán en Mask Singer.

"El robot fue muy difícil y el monstruo también. Hicimos muchas versiones", ha dicho. "¿El robot?", han apuntado rápidamente los colaboradores. "¡Ese no ha salido!", le han advertido. Rodríguez se ha llevado las manos a la cabeza y ha comenzado a reírse por el spoiler que acababa de hacer y que, afortunadamente, no ha ido a más.