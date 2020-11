Iker Casillas se reconcilia con sus enemigos en 'Colgar las alas' (Movistar+): "Gustará a casi todo el mundo" Marco Almodóvar 18/11/2020 - 14:42 | 14:52 - 18/11/20 0 Comentarios

La plataforma presenta su serie documental "más ambiciosa", que se estrenará el 27 de noviembre

Mourinho, para muchos el culpable del adiós de Iker del Madrid, aceptó participar

Gtres

Iker Casillas empezó a escribir su leyenda en San Mamés hace 21 años. "¿Qué hacía yo con esa gente", se pregunta el guardián de la portería del Real Madrid y la Selección durante años. El chaval de Móstoles se convirtió en El Santo por sus milagrosas paradas, como la que le hizo con el pie a Robben en la prórroga de la final contra Holanda en el Mundial de Sudáfrica.

Después de salir del equipo de toda su vida por la puerta de atrás, Iker fichó por el Oporto, donde se afincó junto a su mujer Sara Carbonero y sus hijos. Sin embargo, la vida le golpeó hace un par de años al sufrir un infarto en un entrenamiento, que le obligó a colgar los guantes para siempre.

Colgar las alas es la serie documental que ilustra todo esto. Se trata del "proyecto de deportes más ambicioso en la historia de plataforma" que se estrenará el viernes 27 de forma simultánea en los canales #0 y #Vamos.

"Funciona a doble velocidad al recordar una carrera legendaria y vivir el presente para saber si volverá o no a jugar al fútbol", ha dicho el director Luis Fermoso en el evento de presentación virtual, al que ha asistido ECOTEUVE.ES, celebrado este miércoles.

"A medida que yo avanzaba en mi recuperación, se metió de por medio decidir si me presentaba a la FEF, la pandemia, etc... La palabra era angustia", ha reconocido Casillas. "Después de la pandemia solo faltaba que cayera un meteorito en el planeta. No me creía nada".

El portero, que espera cumplir su "sueño" de volver al Real Madrid, ha asegurado que Colgar las alas puede servir para alentar a la gente que ha tenido un problema de salud similar al suyo: "Mucha gente se viene abajo, no tiene energía para volver a recuperarse. Es necesario que sí se puede hacer".

Iker Casillas: "Colgar las alas' gustará a casi todo el mundo"

En total, la serie tiene cinco horas de duración, de las más de cien que se han grabado. Además, tal es el mimo de Movistar+ que le ha puesto una BSO propia, creada por Carlos M. Jara. En colgar las alas aparecen personas del entorno de Casillas como su mujer, Sara Carbonero, excompañeros y rivales como Sergio Ramos, Piqué, Xavi o Puyol e, incluso José Mourinho.

"Fue una persona importante en mi carrera", dice el entrenador portugués, que "aceptó la invitación" para hablar de la etapa en la que coincidió con Iker. Para muchos, Mou fue el culpable de que una parte de la afición merengue empezara a odiar a Casillas.

¿Cambiará este documental la opinión de sus enemigos? "No me gustaría adelantar nada ni dar ningún titular, pero creo que le va a gustar a unos y a otros", responder el de Navalacruz. "Creo que es una manera muy buena de poder transmitir la sinceridad. Cuando tienes un golpe tan duro, tu cabeza cambia y tus ideas no tienen nada que ver con las anteriores. Eso nos humaniza un poco más. Le va a gustar a casi todo el mundo".