"Es un dolor eterno": la reacción de Alessandro Lequio a la entrevista más desgarradora de Ana Obregón Ecoteuve.es 18/11/2020 - 14:27 0 Comentarios

El tertuliano de Telecinco se emociona en 'El Programa de Ana Rosa'

Ana Obregón ha reaparecido públicamente este miércoles, seis meses después del fallecimiento de su hijo, Aless Lequio, a causa de un cáncer. La actriz y presentadora, que dará las Campanadas de Fin de Año en TVE junto a Anne Igartiburu, ha concedido una entrevista a una conocida revista en la que hace un repaso al año más duro de su vida.

La entrevista ha provocado todo tipo de reacciones dentro de la prensa del corazón. Ana Rosa Quintana se ha hecho eco de la misma y ha destacado el gran dolor que debe sentir la bióloga en estos momentos. "Cuando crías a un hijo tan ideal, un niño tan bueno y ya con 27 años... esto no se supera nunca, aunque se hagan todos los esfuerzos para superarlo", ha opinado la presentadora.

Lea también: Alessandro Lequio desvela la llamada del rey Juan Carlos a su madre: "Le escuché llorar como un niño por una novia"

"Es la entrevista más difícil de mi vida y no creo que llegue aceptar nunca que no pueda volver a abrazar a Álex", dice Obregón en su entrevista, donde confiesa que se le ha llegado a pasar por la cabeza quitarse la vida. "Me he querido ir", desvela antes de dejar claro que esa idea ya no la tiene porque ha entendido que su misión en la vida es "continuar el legado de Aless".

"Es un dolor eterno": la reacción de Alessandro Lequio a la entrevista de Ana Obregón en una revista

Tras ver en pantalla las palabras de Ana Obregón, Alessandro Lequio no ha podido evitar emocionarse y ha reflexionado sobre todo lo que ha contado la que fuese su pareja. "Cada uno llevamos el dolor como podemos", arrancó afirmando el italiano.

Lea también: "¡Es que me toca las pelotas!": Alessandro Lequio no se corta y 'machaca' a Irene Montero

El tertuliano asegura que la muerte de su hijo "es un dolor eterno con el que tendremos que aprender a vivir el resto de nuestra vida". "Por mucho que nos abracen, y lo agradecemos de verdad, sólo Ana y yo podemos entender por lo que estamos pasando y pasaremos el resto de nuestra vida", ha concluido con la voz entrecortada.