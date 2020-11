Dónde ver en Internet el documental del asesinato de Asunta Basterra: Rosario Porto aparece muerta en la cárcel Ecoteuve.es 18/11/2020 - 12:01 0 Comentarios

Antena 3 emitió tres episodios que repasan el terrible crimen de la pequeña

'Lo que la verdad esconde: el caso Asunta' está disponible en exclusiva en Atresplayer Premium

Llegó a estar en el catálogo de Netflix pero ya no figura entre sus contenidos

Rosario Porto ha sido encontrada muerta en su celda de la cárcel de Brieva. Cumplía 18 años de prisión por el asesinato de su propia hija, Asunta Basterra. La noticia ha vuelto a poner en primera línea informativa un caso sobrecogedor que conmocionó a la opinión pública.

El crimen de Asunta fue analizado en profundidad en un documental de televisión que produjo Bambú, con Ramón Campos al frente, y que se emitió en Antena 3. Fue en 2017 y era la primera vez que una cadena en abierto introducía contenidos de true crime, un género que sí se había visto en las plataformas de pago. El estreno logró una notable acogida, con un 15,9% y 2.553.000 espectadores.

Atresplayer Premium tiene disponible el documental de 'caso Asunta' pero Netflix no

Lo que la verdad esconde: el caso Asunta sigue disponible a través de Atresplayer Premium, la plataforma de pago de Atresmedia. En total son tres episodios que recuerdan el asesinato de la pequeña Asunta a manos de sus propios padres, Rosario Porto y Alfonso Basterra.

El documental llegó a estar disponible también en Netflix durante unos meses, pero ya no está en su catálogo y lo ha recuperado en exclusiva la cadena original que lo emitió en su día. Por lo tanto, los tres capítulos solo se pueden ver en Atresplayer Premium.

Así es el documental del 'caso Asunta'

Lugares originales, protagonistas reales. Testimonios exclusivos. Imágenes inéditas. Nuevas pruebas. No hay lugar a la ficción. No hay voz en off. Es una investigación de más de un año. Con testimonios de los protagonistas: hablan Rosario Porto y Alfonso Basterra, hablan los abogados, los agentes de la Guardia Civil que llevaron a cabo las diligencias policiales y la investigación del caso, el forense, el juez instructor, profesoras de Asunta, amigos de la familia. Decenas de personas contactadas; declaraciones y testimonios que, sin duda, dispondrán al espectador a la reflexión y a la valoración propia.

El equipo de Lo que la verdad esconde: el caso Asunta tuvo acceso a los escenarios originales y se hizo con imágenes y material inédito como la conversación mantenida por Alfonso Basterra y Rosario Porto en los calabozos de la comandancia de la Guardia Civil, tras ser detenidos.

La serie aporta, además, nuevas pruebas gracias al uso de tecnología de la que no se dispuso durante la instrucción del caso, lo que abrió la puerta a más teorías y posibilidades que se no fueron barajadas por los investigadores o se desestimaron. De hecho, el documental acaba con un giro inesperado y una prueba sorpresa que no se usó en el juicio.