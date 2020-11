Ana Rosa Quintana pone una condición para ponerse la vacuna del coronavirus Ecoteuve.es 12:39 - 18/11/2020 0 Comentarios

La presentadora y sus colaboradores debaten si tiene que ser obligatoria

La vacuna contra el coronavirus parece estar cada vez más cerca y todo hace indicar que a comienzos de años podrían llegar las primeras dosis que serían para los grupos de riesgo.

El debate ahora está en si la vacuna tiene que ser obligatoria. Ana Rosa Quintana y los colaboradores de su programa han analizado este punto y confían en que la respuesta sea tan mayoritaria que no sea necesario obligar a nadie a ponérsela.

"Esperemos que sigamos siendo un país vacunador, ante el ascenso del negacionismo", ha dicho Jorge Bustos. "Lo que pasa es que, ¿si yo me vacuno y tú no? Pues yo no me contagiaré y tú sí, pues allá tú", ha dicho la presentadora.

Ana Rosa: "Yo me vacunaré, pero primero que se la ponga el Gobierno"

"Yo soy partidario de que sea obligatorio", ha comentado Jorge Bustos. "Es verdad que tiene que haber muchos que no se vacunen para que no haya cierta inmunidad", ha añadido Ana Rosa, que ha dejado claro que ella sí se va a vacunar.

"Yo me vacunaré", ha insistido de forma clara. "Ahora, que primero que se vacune el Gobierno, luego yo", ha apuntado esbozando una ligera sonrisa.

