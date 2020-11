Alaska apoya a Miguel Bosé ante Broncano: "Comparto muchas de las teorías de la conspiración" Ecoteuve.es 18/11/2020 - 10:50 0 Comentarios

La mexicana pide a 'La Resistencia' que deje de reírse del cantante

Alaska visitó este martes el plató de La Resistencia, donde contó a David Broncano que era una persona muy creyente. "Soy devota de Santa Gema. No es de la que más devota soy, pero lo fui con 12 años", confesó la invitada antes de desvelar que, con esa edad, le pidió a la virgen que "no me crecieran más las tetas".

"Al final, tuve que poner remedio a aquella petición", dijo entre risas Alaska, asegurando que su deseo se cumplió y, con los años, decidió pasar por quirófano para aumentar su talla de pecho. "Pero soy más devota de Santa Rita de Casia, que es la patrona de los imposibles", aclaró la artista, que lanzó una extraña reflexión. "Recomiendo que si tienes una creencia en lo que sea, la física cuántica o Santa Rita, pues que te dediques con ahínco a ello", añadió dejando a Broncano ojiplático.

"Son distintas las dos creencias, ¿eh? Van por ministerios distintos", bromeó el presentador. "No te creas. Yo diría que no. La física cuántica es tan interesante... La teoría de las ciencias físicas no deja de ser teoría", declaró mientras el cómico le advertía de que se estaba metiendo "en un jardín".

Alaska apoya a Miguel Bosé ante Broncano: "Comparto muchas de las teorías de la conspiración"

Con esta premisa, Broncano acabó preguntando a Alaska sobre la polémica en torno a Miguel Bosé y las teorías conspirativas que ha lanzado sobre el coronavirus. "Hace tiempo que no le veo, pero ha sido y es una de las personas que más interés ha tenido en este país por cosas que pasaban fuera, por hacer su propia carrera. Eso es lo que entiendo yo que es Miguel", defendió la entrevistada. "¿Hace tiempo que no hablas con él? Pues te has perdido la época buena", bromeó el humorista, provocando algunas risas en plató.

"Yo soy muy de teorías de la conspiración, así que no me tires del hilito que me sacas", respondió Alaska, mostrando su apoyo a Miguel Bosé y diciendo que muchos amigos suyos están de su parte. "Es que claro, nosotros hacemos bromas pero hay gente a la que le gusta lo que dice", señaló el presentador. "No hagáis bromas", le pidió la cantante. "Como para no hacer bromas, va loco Alaska. Va loco el chaval", vaciló Broncano.

"Llegado a estas alturas de la vida, desde el punto de vista formal hay unos discursos oficiales, pero entiendo que si yo hubiera estado en el discurso oficial, nunca hubiera sido lo que soy. Así que que diga lo que quiera", defendió el cómico, que le pidió a Alaska que le diera "un toque". "Ni tú, ni yo, ni nadie somos nadie para darle un toque a nadie", insistió la cantante.

La pulla de Broncano a Alaska: "¿Te has desinstalado el Windows?"

"Espero que cuando me vuelva loca, según vuestro criterio, no me lo digáis. No os he pedido opinión", dijo muy seria Alaska, que se preguntó si "todavía en el siglo XXI que cada uno puede hacer y decir lo que quiera". "Yo comparto muchas de las teorías de la conspiración, que no quiere decir que todas. Me interesan mucho los puntos de vista disidentes", afirmó la invitada.

"Eres la primera persona que se está alineando con Miguel", bromeó Broncano, que preguntó a Alaska si se había "desinstalado el Windows". Finalmente, el programa proyecto una imagen de Iker Jiménez, que preguntaba a ambos si le estaban llamando. "Soy super fan de Iker", sentenció Alaska.