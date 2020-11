Ramón Calderón 'dispara' contra Kiko Rivera y Telecinco: "Esa cadena algo debería decir" Ecoteuve.es 17/11/2020 - 19:18 0 Comentarios

El abogado de Paquirri se queja de que la cadena no corroborara los papeles del DJ

El durísimo testimonio de Kiko Rivera en Cantora: la herencia envenenada, donde acusó a su madre Isabel Pantoja de "robarle" y "engañarle", ha salpicado también a Ramón Calderón. El que fuera el albacea del testamente de Paquirre se ha defendido este martes en esRadio como ya lo hicera en el Deluxe.

Ramón Calderón ha atacado a Telecinco acusando de no corroborar la veracidad de lo que iba a contar Kiko, que le injurió "gravemente": "Me parece peor que en una cadena de máxima audiencia no tuvieran ni el más mínimo interés en comprobar aquella carpeta con papeles y que los exhibiera".

El abogado ha hablado de "tres hechos que hubieran destrozado el programa" de Telecinco. El primero de ellos es que su defensor judicial le engañó porque permitió que su madre suscribiera un préstamo hipotecario en el 86. "En ese año no estaba repartida la herencia", ha explicado.

En segundo lugar, Calderón ha dicho: "Y que su padre le dejó Cantora y su madre se la robó: la escritura mostraría que su padre no dejó a ninguna finca a nadie sino el usufructo a su vida". "Finalmente, dice que participé en una trama para robarle porque en el año 2002 una sociedad hizo algunas cosas", ha asegurado después.

Ramón Calderón contraataca a Kiko Rivera: "Si no pide perdón, iré contra él"

"Sí, yo era el secretario porque a ella, como mujer de un amigo, le constituí esa sociedad en el 86. Pero yo, diez años antes, en 1992, dejé de ostentar ningún cargo en esa sociedad. Diez años después dice que le he estafado a través de ella".

En este sentido, Ramón Calderón ha asegurado en el programa de Luis Herrero que no quiere ir contra el hijo de su amigo, pero que no tiene "más remedio" que hacerlo "salvo que reconozca que ha metido la pata".

"Mi mujer, mis hijos, mi madre de 90 años y mis amigos han visto al día siguiente como esa cadena de televisión ha colocado imágenes y un rótulo que decía 'Ramón Calderón me ha robado y Ramón Calderón es un sinvergüenza", ha añadido también dirigiéndose a Telecinco: "Creo que esa cadena algo debería decir".

