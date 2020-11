Saltan las chispas entre Celia Villalobos y Cristina Almeida: "No te interesa hablar de las cosas que van mal" Ecoteuve.es 18:03 - 17/11/2020 0 Comentarios

Las colaboradoras de 'Está pasando' (Telemadrid) se enzarzan por culpa de Franco

Celia Villalobos y Cristina Almeida protagonizaron un fuerte encontronazo en Telemadrid a cuenta de la mudanza que está realizando la familia Franco del Pazo de Meirás. La que fuera ministra se estrenó así como colaboradora de Está pasando, el programa de Inés Ballester.

Todo ha empezado cuando Villalobos ha saltado cuando la abogada había calificado la decisión de la jueza como una "sentencia política" y "justa": "Cristina, yo entiendo perfectamente que se hable de esto".

"No, no, si a mi no me interesa. A mi me interesa porque he luchado toda mi vida en la democracia, en la dictadura y en todo", replicaba Almeida mientras la concursante de MasterChef Celebrity añadía: "A ti te interesa hablar de las cosas que van mal te interesa un poquito menos. Y a mí me interesa que se hable de eso".

Cristina seguía defendiéndose: "A mí me interesan mucho más las cosas que van mal, pero a mí me han dicho que hoy hable de Franco y estoy absolutamente convencida de que quiero hablar de eso. Y no pongo la cortina de humo de 'si hay cosas más importantes'. Pues si estamos todo el día hablando del Covid..."

"Perdona, hablar del Covid lo hacemos todos los días porque es un problema que está siendo real, pero de la mala gestión que se refiere al Covid no estamos hablando. Yo lo quiero es que, definitivamente, eso sea del Estado y se acabó", remataba Villalobos poniendo fin a este momento de alta tensión.

