Cintora, con Willy Toledo en TVE: "Nos alegramos de que no te condenen por blasfemar"

El presentador entrevista al actor después de ser absuelto por la Audiencia Provincial de Madrid

En su segundo programa en TVE, Jesús Cintora ha entrevistado al actor Willy Toledo después de que la Audiencia Provincial de Madrid haya ratificado su absolución por un delito de ofensa a los sentimientos religiosos. La sentencia desestima el recurso de apelación de la Asociación de Abogados Cristianos.

"No se han salido con la suya, pero quisieron condenarte ¿eh?", ha comentado Cintora a Willy Toledo. "He cometido un acto de blasfemia, pero en ningún caso he cometido ningún delito", ha explicado el actor.

El presentador le ha preguntado por qué dicha asociación ha actuado contra él. "Viven de eso. No sabemos de dónde sacan el dinero, nos gustaría saber cuáles son sus conexiones con Vox o Hazte oír. Denunciarme a mí les da una publicidad que no está pagada", ha respondido el artista.

"Si Abogados Cristianos quiere condenar a alguien por cagarse en Dios, muchos estaríamos ya en la cárcel", ha dicho Cintora. "Han querido condenar a un actor por eso, y en estos años, no procede. Hubo otro tiempo que igual sí", ha explicado el presentador de Las cosas claras.

Toledo, por su parte, ha lamentado que pongan estas denuncias "a ver si consiguen callarnos". "Si eres un ultraderechista tienes 'patente de corso' para decir la mayor burrada que se te pueda ocurrir", ha continuado. "Losantos puede llamar a bombardear Barcelona y no sucede nada porque siguen respaldados por las élites del poder".

Cintora: "Nos alegramos de que no te condenen por blasfemar"

Jesús Cintora también le ha "felicitado" por la serie Los favoritos de Midas (Netflix). "Te vuelven a dejar currar en este país", le ha dicho. "Sí, por fin se ha demostrado que no voy a prender fuego al plató. No ha habido víctimas ni heridos durante el rodaje", ha bromeado Toledo. "Ha habido un intento de boicot antes del estreno que les ha salido el tiro por la culata", ha presumido el actor.

"Nos alegramos especialmente de que no te condenen en este país por blasfemar", ha terminado Jesús Cintora la entrevista en La 1.

