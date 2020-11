Mila Ximénez estalla contra Isa por no apoyar a Kiko Rivera: "Tú hiciste lo mismo o peor a Pantoja" Ecoteuve.es 17/11/2020 - 15:02 0 Comentarios

La tertuliana de 'Sálvame' carga contra la concursante de 'La casa fuerte 2'

Mila Ximénez no ha podido evitar estallar contra Isa Pantoja por la actitud que ha tomado ante la inesperada guerra abierta que ha estallado entre su hermano y su madre. La joven, que se encuentra concursando en La Casa Fuerte 2, decidió no posicionarse en el conflicto, asegurando que no quería hacerle daño a la tonadillera.

Chabelita sufrió hace una semana un gran ataque de ansiedad al escuchar las declaraciones que Kiko había hecho sobre Isabel Pantoja en una entrevista con Mila Ximénez. Días después, la 'princesa de hielo' reaccionó de forma más fría al enterarse de lo ocurrido en el especial Cantora, herencia envenenada, asegurando que no quería mojarse para no hacerle algo así a su madre.

Lea también: Cantora, el verdadero reality de Telecinco: cuatro días alimentando todos sus programas con la guerra Kiko Rivera-Isabel Pantoja

Tras ver las imágenes del reality, Mila Ximenez ha montado en cólera contra Isa, a la que ha criticado duramente desde el plató de Sálvame. "¡Qué mentirosa eres! ¡Cómo te autoproteges!", empezó gritando la tertuliana.

Mila Ximénez estalla contra Isa P. por no apoyar a Kiko Rivera: "Tu llamaste a Pantoja 'mala madre"

Mila Ximénez siguió en su discurso contra la hija de Isabel Pantoja, a la que ha recordado que hace unos años le concedió a ella misma una entrevista en los que se refería con los mismos términos a su madre. "Entonces, yo era la enemiga de tu madre y tú me contaste unas cosas desgarradoras, la llamaste mala madre, hablaste del poder de tu tío Agustín...", recapituló.

Lea también: Telecinco barre (31,7%) con el duro testimonio de Kiko Rivera contra su madre Isabel Pantoja en 'Cantora: la herencia envenenada'

La sevillana rememoró como Isa acusó a la tonadillera de no haberla cuidado y de haber resuelto siempre sus conflictos "en público". "Ahora Kiko no se puede quedar solo, has hecho lo mismo o peor que tu hermano", lamentó Ximénez, que cree que todavía el DJ tiene mucho por desvelar y que trascendería a lo económico. "Lo que tiene que contar Kiko, emocionalmente es mucho más brutal", advirtió.