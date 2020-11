Fran Rivera rompe su silencio en Antena 3 tras apoyar a Kiko Rivera en su guerra con Pantoja: "Hay mucho más que contar" Ecoteuve.es 13:47 - 17/11/2020 0 Comentarios

Susanna Griso reconoce que esta semana ha sido muy "triste" para su colaborador

Fran Rivera ha roto su silencio este martes en Antena 3 después de apoyar a Kiko Rivera en Telecinco el pasado viernes cuando decidió sacar a la luz toda la verdad sobre Isabel Pantoja. El torero llamó al especial sobre la herencia de Paquirri, su padre, y acabó llorando. "Creo que papá estaría muy orgulloso", dijo antes de colgar.

Aprovechando que Fran es colaborador de Espejo Público, Susanna Griso le ha preguntado directamente por ello. "Es un tema complicado, no es tan sencillo", ha empezado diciendo. "Se mezclan muchas cosas. Es mi familia, mi padre, la lucha de mi madre porque tuviésemos las cosas de mi padre".

Lea también: Cantora, el verdadero reality de Telecinco: cuatro días alimentando todos sus programas con la guerra Kiko Rivera-Isabel Pantoja

"Todo lo que contó Kiko yo ya lo sabía, pero guardé silencio por respeto a él", ha continuado Fran Rivera revelando que lo que se sabe hasta ahora no es todo. "Hay mucho más. No sé si es el momento ni cuando, tengo que pensar, pero creo que se debería saber la verdad tarde o temprano".

Fran Rivera habla en Antena 3 de la guerra entre Kiko Rivera con Isabel Pantoja

Además, Fran Rivera ha asegurado que Isabel Pantoja no es la única responsable: "Vergüenza moral de gente que debería meterse en un agujero y no salir en su vida por vergüenza de cómo se han comportado. Debería de saberse, pero no sé cuándo ni dónde. Hay que madurarlo".

"El testamento es papel mojado cuando alguien no cumple el deseo del fallecido. Cuando a las personas les mueve la avaricia es cuando viene el problema", ha dicho también a Griso, que ha confesado que esta semana ha sido una de las "más tristes" para su colaborador.

"El día que Fran lo cuente todo, tendrá que contar no solo lo que supone para él no haber tenido acceso al material sentimental, sino lo que implicó empezar casi de cero", ha añadido la presentadora del matinal de Antena 3.

Lea también: Telecinco barre (31,7%) con el duro testimonio de Kiko Rivera contra su madre Isabel Pantoja en 'Cantora: la herencia envenenada'