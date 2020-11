"Vaya repasito": Monedero se mofa de Ferreras y dice que su forma de contar las cosas "estupidiza" Ecoteuve.es 17/11/2020 - 12:22 0 Comentarios

El fundador de Podemos lanza una pulla al presentador de La Sexta

Antonio García Ferreras se hizo eco este lunes en Al Rojo Vivo del comunicado que lanzaron el fin de semana algunas organizaciones de médicos pidiendo el cese de Fernando Simón como director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias perteneciente al Ministerio de Sanidad.

Algunas instituciones médicas tomaron esta decisión después de unas declaraciones que el experto hizo en rueda de prensa sobre los contagios que se producen entre los trabajadores de la sanidad. "Un aprendizaje de los profesionales durante todo el proceso de la primera ola reduce riesgos en la ola actual. Mejores comportamientos de toda la población, incluidos los profesionales cuando están fuera de su trabajo, reduce riesgos de que estos se infecten fuera y luego lleven la infección a su entorno laboral", analizó Simón ante los medios.

Ferreras repasó las palabras del virólogo y le preguntó por "esta polémica" a José Martínez Olmos, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, destacando que los médicos se han sentido cuestionados por su comportamiento. "Yo no veo ahí motivos para pedir el cese, podría haber otros. Respeto eso porque cada organización puede hacer lo que crea oportuno", empezó diciendo el especialista.

"A mí me preocupa las causas por las que 10.000 sanitarios se han vuelto a contagiar en estas semanas pese a que no hay falta de material como en la primera ola. Eso merece una reflexión para ver cómo se pueden evitar esas circunstancias tan adversas, tanto para los profesionales como para los pacientes a los que se tienen que atender. Yo no veo motivos para pedir el cese de Simón y no lo comparto", añadió el exsenador del PSOE.

"Pero sí resulta polémico que el Gobierno diga que a partir de ahora PCR en origen para los aeropuertos y que Fernando Simón diga que no sirve para mucho", insistió el periodista, al que Martínez Olmos volvió a cortar de nuevo. "Es que sirve de poco, hay que reconocerlo. La incidencia de personas que vienen a España es muy baja. Esto es una decisión que se ha tomado en Europa y aquí se ha incorporado", explicó el profesor.

El vídeo de este momento se convirtió en viral después de que un espectador de La Sexta lo compartiese en su cuenta personal de Twitter, acusando a Ferreras de "malmeter" contra Fernando Simón. Las imágenes llegaron hasta Juan Carlos Monedero, que no ha dudado en mofarse del presentador: "Vaya repasito de este profesor a Ferreras... Este formato de querer convertir todas las noticias en algo trepidante como el final de un capítulo para que te enganches al siguiente, estupidiza", denunció el exfundador de Podemos.