La cláusula que impide decir a Josie si es ganador o no de 'Masterchef Celebrity'

Bromea en la SER sobre su posible victoria: "Me explota un crowdfunding"

Los concursantes firman una cláusula de 100.000 euros que impide las filtraciones

Josie se ha descubierto como la gran revelación de la quinta edición de MasterChef Celebrity. Tanto es así, que el estilista de confianza de Cristina Pedroche parte como favorito en todas las quinielas a la victoria final. Pero, por el momento, el nombre del ganador o ganadora se mantiene en secreto.

Josie bromeó este lunes en la Cadena SER sobre esto y la cláusula que firman los aspirantes para evitar filtraciones una vez que el formato se graba de forma completa. "He entrado ahora en el programa 9 y son 12 capítulos", dijo primero en La lengua moderna. "Pero vamos, igual me echan en el próximo o igual he ganado, vete tú a saber".

Quequé apuntó entonces que a lo mejor podría estar entrevistando al ganador de MasterChef, a lo que Josie se limitó a responder, con mucha gracia, lo siguiente: "A ver, no puedo contar nada. Me explota un crowdfunding en mi cara".

Las declaraciones de Josie se explican por el multazo que tendrían que pagar los concursantes si revelan el desenlace del formato producido por Shine Iberia. Según reveló José Mari, de la última edición de anónimos, los aspirantes firman una cláusula de 100.000 euros.

Así será la entrega de este martes de 'MasterChef Celebrity'

MasterChef Celebrity 5 recibe este martes a Boris Izaguirre, finalista de la cuarta edición, que vuelve a las cocinas para aconsejar a los aspirantes en la primera prueba de la noche. Además, Barcelona acoge la prueba de exteriores, donde los celebrities tendrá el lujo de cocinar en Las Ramblas.

En la primera prueba, los famosos conocerán con qué ingredientes podrán trabajar jugando al bingo. Las sorpresas no terminarán aquí, ya que los aspirantes recibirán la visita de alguno de sus amigos, que serán los comensales de lujo.

En las Ramblas de Barcelona, se enfrentarán a dos menús diseñados por los chefs Oriol Castro, Mateu Casañas y Eduard Xatruch, del restaurante Disfrutar, con dos estrellas Michelin, expertos en cocina molecular. Como colofón Luna y Alberto, exaspirantes de MasterChef 8, también supervisarán el cocinado por equipos.

En el último desafío de la noche, los delantales negros se enfrentarán a la elaboración de diferentes bombones y trufas, donde tendrán que cuidar especialmente su interior y la cobertura externa. Y para acompañarles en una prueba tan dulce, Lolita llega a las cocinas de MasterChef por primera vez.

