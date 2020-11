El enfado de Margarita del Val ante Ana Rosa por las vacunas de Pfizer y Moderna: "No me convencen nada" Ecoteuve.es 17/11/2020 - 10:52 0 Comentarios

La epidemióloga, prudente tras los anuncios de ambas farmacéuticas

Hace unos días, Pfizer anunciaba tener una vacuna con un 90% de efectividad. Este lunes, Moderna confirmaba que con la suya se habían obtenido resultados por encima del 94%. Enseguida, muchos lanzaron campanas al vuelo con un optimismo de cara al año 2021 que parecía hacer ver la luz al final del túnel.

Para analizar la situación, Ana Rosa Quintana ha entrevistado este martes en directo a Margarita del Val, famosa viróloga del CSIC, quien ha pedido a la presentadora algo de prudencia: "Yo todavía no veo nada de luz, se ha avanzado un poquito, pero en realidad lo que han podido ver estas dos compañías cuando se analiza es que de lo que protegen las vacunas tanto de Moderna como Pfizer es de los casos leves y moderados de covid19, son los únicos que tienen hasta ahora", explicó la científica.

Del Val ha explicado que este "no es un producto que necesitemos para nada", pero "no garantiza en absoluto que vaya a proteger de lo que nos interesa de verdad, que nos protejan de síntomas graves y de la muerte", ha valorado a través de una videollamada con el plató de Telecinco.

Margarita del Val pide cautela a Ana Rosa con las vacunas de Pfizer y Moderna: "No me convence para nada"

Margarita del Val ha dejado claro que no está nada entusiasmada con lo que está pasando. Al contrario, ha mostrado cierta indignación de que estas apreciaciones no se hayan hecho. "No me convence esto para nada", ha asegurado, dejando claro que la situación será segura cuando se vacune "a las personas de riesgo y se les proteja del covid severo y de la muerte, pero no está garantizado en absoluto".

"La seguridad la van a tener, cuando se vacunen a diez millones de casos podrán saber si hay un efecto adverso en diez millones. Se irá viendo a lo largo del invierno, depende de como seamos en nuestro comportamiento", ha advertido. "Se vacuna a muchísimos para que los poco que acaben pillando el virus vayan dando la información", aclaró.

"Cuando se sepa la efectividad, que todavía no se sabe, puede funcionar o no. A lo largo de los casos de invierno empezará a haber casos de la enfermedad grave para ver si protege, que es lo que necesitamos. Estos números son fantásticos, pero van a cambiar. El optimismo llegará dentro de unos meses o unas semanas cuando veamos unos datos de verdad", ha anunciado.