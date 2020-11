'Tu cara me suena' vuelve a Antena 3 este domingo después de ocho meses de parón por el coronavirus Ecoteuve.es 17/11/2020 - 10:41 0 Comentarios

La cadena calienta el regreso con un especial de los mejores momentos

Tu cara me suena ya está de vuelta. Ocho meses después del parón al que obligó la pandemia del coronavirus, el programa está a punto de regresar a la parrilla de Antena 3 para cerrar su octava edición.

Antena 3 emitirá el domingo, 22 de noviembre, un especial con los mejores momentos de las últimas galas para refrescar la memoria de lo sucedido antes de que la cadena cortase la emisión de su exitoso talent.

Tu cara me suena: Encarando la final competirá contra La casa fuerte (Telecinco) y La película de la semana que ofrece La 1. No sería extraño que, después de este programa con los mejores momentos, Antena 3 apostase por la noche del domingo para emitir las últimas galas de Tu cara me suena que ya han comenzado a grabarse, tal y como adelantó ECOTEUVE.ES.

¿Se quedará 'TCMS' con la noche de los domingos de Antena 3?

Antena 3 emite en la noche del viernes La Voz, que a partir de esta semana entra en su recta final. Supuestamente, quedan tres programas de este talent, que finalizaría el primer viernes de diciembre. El el caso de TCMS, en principio son cuatro galas las que están pendientes de emisión.

La octava edición de Tu cara me suena se estrenó el 3 de enero y llegó a emitir 11 galas (20,1% de cuota media). La última emisión fue el 13 de marzo, justo antes de la declaración del estado de alarma, pero Antena 3 pudo grabar una gala más que todavía no se ha ofrecido.

