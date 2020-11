Pablo Moya se somete a un injerto de pelo: su impactante cambio tras 'La isla de las tentaciones' Ecoteuve.es 16/11/2020 - 18:30 0 Comentarios

El participante del reality de Telecinco sorprende a todos sus seguidores

Pablo Moya ha dado estos días una lección a todos sus seguidores al normalizar lo que para muchos hombres supone todo un complejo. El joven, al que su vida dio un giro de 180 grados tras su paso por La isla de las tentaciones, ha sorprendido al desvelar que se ha sometido a un injerto de pelo.

La semana pasada, el murciano explicó a sus seguidores que iba a pasar por quirófano para realizarse un transplante capilar. Este fin de semana, Pablo ha decidido dar la cara y mostrar a sus hordas de fans el resultado de la intervención. ¿Ha cambiado mucho respecto a su paso por la República Dominicana?

"No sé por qué causa tanto revuelo porque yo me ponga pelo", aseguró en redes sociales Moya, al que Mayka Rivera dejó en el reality de Telecinco por Oscar en una de las principales tramas de la edición. "Parece que es algo normalizado en chicas pero no en los tíos, no se ve normalizado, y es como 'jo, tío, no te pongas nada, madre mía", compartió el DJ.

Pablo ha comparado su operación con las que se han hecho muchas mujeres, tanto "en el pecho o los pómulos". Moya ha avanzado que publicará un largo vídeo en su cuenta personal de Instagram en el que contará a todos aquellos hombres a los que le pudiera interesar cómo ha sido todo el proceso.