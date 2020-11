Xabier Fortes se suma a las protestas contra TVE por el programa de Cintora: "Nos están estrangulando" Ecoteuve.es 16/11/2020 - 17:50 0 Comentarios

El estreno de Las cosas claras, el nuevo programa de Jesús Cintora en TVE, se ha producido este lunes en un ambiente de lo más revuelto. Los sindicatos comenzaron la semana pasada a movilizarse y han acordado tomar "acciones legales pertinentes" contra la cadena por el nuevo espacio que produce una empresa externa.

La mayoría del Comité Intercentros (UGT, SI y USO) acordó el pasado martes "acudir a la justicia" después de reunirse con la dirección de TVE, los responsables de Información y Entretenimiento, RRHH y también un representante jurídico de la corporación. Los sindicatos entienden que el programa de Jesús Cintora, que se estrena el lunes a las 13.00 en La 1, tendrá carácter informativo y consideran que se estaría vulnerando la norma que obliga a que ese tipo de espacios corran a cargo de profesionales de RTVE y no de productoras externas.

Por este motivo, el Comité Intercentros decidió tomar medidas legales para que se determine "si se está o no vulnerando la ley y se actúe en consecuencia", según se refleja en el documento al que ha tenido acceso ECOTEUVE.ES. El programa habría contratado a 25 profesionales a través de la La coproductora, la compañía capitaneada por José Miguel Contreras, uno de los fundadores de La Sexta, que se hace cargo del espacio.

Xabier Fortes se suma a las protestas contra TVE por el programa de Cintora

Horas después de su estreno, uno de los principales rostros de TVE se ha pronunciado sobre la polémica generada en torno al nuevo programa de Jesús Cintora: Xabier Fortes. "Si el tramo de 8 a 15 horas, de contenido informativo, en TVE se ha externalizado por completo, que no sorprenda la protesta de sus profesionales, a la que me sumo. Y en absoluto cuestiono la categoría de los que lo dirigen, pero así no", empezó condenando el presentador del Canal 24 Horas.

Fortes asegura que, pese a todo, esta situación no es comparable "en absoluto" a la que desencadenó hace tres años en los llamados viernes negros. "Tiene también 'bemoles' que los que nunca protestaron por aquella censura, manipulación, listas negras de hace años, los que asintieron a esas prácticas cómodamente instalados, ahora traten de dar lecciones y comparar las dos situaciones", denunció el gallego.

Fortes se queja también de los "corsets" que impiden a TVE afrontar una "renovación generacional y tecnológica" en una decisión que "nos está estrangulando". "Tampoco es admisible que responsables de otras cadenas con 'contratos egipcios' vengan ahora a dar lecciones de ética y callen en su casa", dice el periodista. "Protesté contra la censura y las listas negras en la etapa anterior, contra lo sucedido en las previas del debate, el cambio de directores territoriales o la externalización de programas informativos en la actual. Lecciones de los que antes callaban, ninguna", sentencia enfadado el presentador.

