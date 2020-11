Melani García vuelve a Eurovisión Junior un año después de rozar la victoria Ecoteuve.es 16/11/2020 - 17:26 0 Comentarios

La joven cantante se encargará de ser la portavoz del jurado español el 29 de noviembre

La representante española en Eurovisión Junior 2019, Melani García, volverá a vivir una experiencia eurovisiva. Será la portavoz del jurado español, formado por 5 integrantes, tres profesionales de la industria musical y dos niños: Emilio Mercader (productor musical), Jaime Terrón (cantante), y Lola González (coreógrafa y directora artística); y dos niños también pertenecientes al mundo de la música.

Jurado profesional y espectadores decidirán, al 50%, quién se lleva el pequeño micrófono de cristal el 29 de noviembre. Los espectadores podrán votar por la candidatura de su propio país en la web oficial de Junior Eurovision.

"Estoy muy emocionada y agradecida", ha afirmado Melani tras conocer la noticia. "Es que no sabéis la ilusión que me hace, es que como me gustaba tanto Eurovision, hasta me ponía en casa a dar los puntos, imitando a cada país", ha explicado, convencida de que Soleá hará un gran puesto: "Soleá lo hace genial y defenderá muy bien la canción y seguro que quedamos muy bien".

"La veo muy ilusionada y con mucha alegría. Quien represente a España tiene que ser alguien que le haga muchísima ilusión, porque así te diviertes y te lo pasas genial", ha explicado.

Lola González y el cantante de Melocos, en el jurado español

El jurado estará formado por cinco miembros, 3 adultos y 2 niños, y dos jurados reserva. La identidad de los menores no será revelada para preservar su intimidad siguiendo los protocolos de la UER.

Emilio Mercader es un ingeniero y productor musical madrileño que comenzó a estudiar guitarra clásica y canto a muy corta edad. Siempre ha compaginado estudios musicales, sonido e informática musical de la mano de reconocidos productores e ingenieros.

Jaime Terrón es un cantante gaditano fundador y cantante del famoso grupo de pop-rock Melocos. En 2014 comenzó su carrera en solitario en España con gran éxito.

Lola González es una coreógrafa y directora artística formada en Madrid y Estados Unidos. A su regreso a España, comenzó a trabajar en programas de televisión, donde ha sido la coreógrafa de grandes formatos de éxito, teatro y publicidad. Con TVE colabora como directora artística en numerosos espacios, como los especiales de Navidad. Combina estos trabajos con su propia escuela de baile en Madrid, IDANCE International Dance Academy.

Como jurado adulto de reserva está David Asensio, periodista de RTVE experto en temas musicales que actualmente forma parte del equipo de Tarde lo que tarde, de Julia Varela.

Eurojunior permite votar por tu propio país

En Eurovisión Junior los espectadores pueden votar por la candidatura de su propio país. En este caso, la audiencia española podrá votar por Soleá y 'Palante'. Las votaciones se abrirán el viernes 27 de noviembre en la web oficial de Junior Eurovision. Allí los espectadores encontrarán las 12 candidaturas, incluida la española, y podrán votar gratuitamente por sus preferidos, sea del país que sea y esté donde esté. Podrán votar por tres países, incluido tu propio país.

Las votaciones se cerrarán justo antes de que comience la gran final, el domingo 29 de noviembre a las 17:00 horas, y volverán a abrirse, durante 15 minutos, cuando terminen todas las actuaciones. Los votos registrados serán contabilizados por la organización, que los convertirá en puntos siguiendo una regla proporcional. Los votos del público cuentan el 50% de la clasificación. El otro 50% del resultado final lo decide un jurado profesional.