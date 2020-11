"Pierde credibilidad": Ana Rosa desvela lo que más le chirrió del escarnio público de Kiko Rivera a Isabel Pantoja Ecoteuve.es 16/11/2020 - 16:56 1 Comentario

Joaquín Prat atiza al hijo de la tonadillera por "despellejarla" por dinero

El Programa de Ana Rosa, como el resto de espacios de actualidad de Telecinco, se ha hecho eco este lunes de la impactante entrevista que protagonizó el pasado viernes Kiko Rivera. El andaluz se sentó con Jorge Javier para sacar a relucir los trapos sucios de Cantora, lanzando graves acusaciones contra Isabel Pantoja por el uso de la herencia que le había dejado a él Paquirri a entes de morir.

"El viernes Kiko Rivera destrozó la imagen pública de su madre de manera inmisericorde y sin ahorrar ningún adjetivo", empezó recordando Joaquín Prat, que no pudo disimular su espanto al ver cómo el DJ ha llegado tan lejos para destrozar a su madre públicamente, en lugar de resolver esos asuntos en privado.

"No es lo mismo que algún compañero traiga información de Pantoja, que se han probado ciertas, a que sea su propio hijo, su pequeño del alma, el que destroce la imagen de Isabel Pantoja", destacó el presentador, que lamentó la actitud del andaluz.

"Despellejó la vida de Isabel Pantoja en televisión y por dinero", condenó Prat antes de que Ana Rosa Quintana se mostrara también muy crítica con Kiko Rivera, sorprendida por todo lo que fue capaz de contar sobre su madre.

"Fue durísimo, fue tremendo, no es la primera vez ni la última que un hijo dice esas cosas de una madre o una madre de un hijo", destacó la presentadora, que comentó también un detalle que no pasó desapercibido de la entrevista de Jorge Javier al sevillano: el look con el que Kiko se plantó ante las cámaras.

"Fue tremendo pero con una chapa de Coca-Cola en la oreja, lo digo de verdad y no es una frivolidad, pierde credibilidad", analizó Quintana, que aseguró que no podía dejar de mirarle a la oreja. "Lo miraba y pensaba 'qué necesidad', así pierde credibilidad", insistió la presentadora. "Lo digo para que se la quite", reconoció Ana Rosa en una idea que compartían algunos de sus colaboradores. "Pierde credibilidad, además esa entrevista se va a ver dentro de 10 años y se verá con la chapa", apuntó Patricia Pardo.