El alcalde Martínez Almeida se moja en la guerra Kiko Rivera-Isabel Pantoja Ecoteuve.es 16/11/2020 - 15:15

Hace un llamamiento al diálogo: "Madre no hay más que una y luego se la echa en falta"

José Luis Martínez Almeida ha hablado este lunes para Ya es mediodía. El regidor madrileño ha expuesto su opinión sobre distintos temas de actualidad política, así como acerca de la situación del coronavirus. Pero también le han hecho una pregunta sobre un asunto sobre el que no está tan acostumbrado a responder.

Sonsoles Ónega le ha preguntado a Martínez Almeida por la "tragedia griega que se vive en Cantora". "¿Usted es más de Kiko Rivera o de Isabel Pantoja?", ha planteado la presentadora de Telecinco.

Lejos de esquivar la presunta, Almeida se ha mojado. "Entre las relaciones de padres e hijos no debería de meterme debido a mi soltería y mi falta de paternidad. No soy el más experto. Pero sí les haría una reflexión desde mi condición de huérfano, y no quiero hacer sentimentalismos", ha dicho.

Almeida: "Madre no hay más que una y luego se la echa mucho de menos cuando te falta"

"Madre no hay más que una y luego se la echa mucho de menos cuando te falta", ha dicho Almeida. "Que hagan un esfuerzo por llegar a un acuerdo porque cuando falte uno u otro, se darán cuenta de que han perdido mucho tiempo en peleas".

"Menos mal que tenemos Telecinco para evadirnos de esas cosas que hay fuera", ha apuntado Sonsoles Ónega, en referencia al culebrón que lleva días acaparando los contenidos de los programas de la cadena. "Sin duda. Es muy importante evadirse", ha cerrado el alcalde de Madrid.

