"Usted sabía que venía un tsunami": Ferreras compromete a Zapatero con una confesión "privada" sobre el coronavirus

El presentador de La Sexta desvela que el expresidente acertó en su predicción

Antonio García Ferreras movió ficha este lunes para combatir el estreno del nuevo programa de Jesús Cintora en TVE y citó como invitado a José Luis Rodríguez Zapatero. El expresidente del Gobierno visitó el espacio de La Sexta para repasar algunos de los aspectos más importantes de la actualidad política y social que vive España tras desatarse la crisis del coronavirus.

Uno de los momentos más destacados de la entrevista llegó cuando Antonio García Ferreras comprometió al socialista al desvelar una predicción que le hizo Zapatero fuera de cámaras y que finalmente se acabó cumpliendo. "Le tengo que preguntar una cosa. Usted sabía que lo que venía era un tsunami. Usted a mí en privado desde marzo me dijo: 'Esto se lleva por delante a todos los países del mundo'. ¿Pecaron de exceso de confianza todos los países del mundo?", empezó planteando el presentador.

"Y, sobre todo, ¿hay algo que le sorprenda? Entiendo que la primera oleada te sorprenda y te descoloque. Da igual lo que hubiera pasado en Italia, China, Taiwán o Alemania. Pero en esta segunda oleada estamos volviendo a cometer errores. Y usted desde marzo estaba convencido de que esto iba a ser una pandemia mundial terrible", concluyó Ferreras en su pregunta.

"Esa era la información que a mí me habían reportado al respecto", confirmó Zapatero. "Pero debo decir que he seguido con gran intensidad y sufriendo las consecuencias sociales, personales de la pandemia. Con esta segunda oleada, aun me acerco más a la reflexión que hice un día en este programa: La política no puede ir por delante de la ciencia", empezó explicando antes de dejar claro que no hay "una clarividencia científica" sobre los motivos por los que la pandemia va afectando más a unos países que a otros, independientemente de las políticas que se apliquen.

"¿Qué explicación hay para que Italia haya pasado de ser el ejemplo a seguir en esta segunda oleada a que ahora esté fatal y nosotros mejorando notablemente?", se preguntó el político. "No hay una clarividencia científica, seamos honestos. Estamos viviendo una situación extraña y salvo la respuesta asiática, el resto estamos sufriendo extraordinariamente la pandemia. Vamos conviviendo y aprendiendo de las medidas", valoró el político.

"Ojalá la vacuna nos dé una esperanza y ojalá no estemos asistiendo a una carrera comercial", destacó Zapatero, que recordó la "dura" experiencia personal que vivió durante su mandato por la crisis de la Gripe A. "La oposición me pidió vacunas para todos los españoles, gastamos más de 300 millones en vacunas y luego no hubo que vacunar porque la gripe A no tenía gravedad. Esto ha pasado y me pasó a mí. La ciencia no me indicó bien el camino", confesó Zapatero, mostrándose cauto con el optimismo generado tras el anuncio de los buenos resultados que están teniendo algunas empresas farmacéuticas con la vacuna contra el coronavirus.