Un colaborador de Iker Jiménez sorprende con su apuesta: "Joe Biden no va a ganar las elecciones de EEUU" Ecoteuve.es 16/11/2020 - 13:50

Enrique de Vicente da un 40% de posibilidades a que se tengan que repetir los comicios

Iker Jiménez y su equipo de colaboradores analizaron en Cuarto Milenio lo que depara a EEUU después de que Joe Biden se proclamara ganador de las elecciones, aunque Donald Trump no reconoce la derrota e insiste en agotar todas las opciones legales para quedarse en la Casa Blanca.

La mesa estuvo compuestas por caras ya conocidas como el coronel Pedro Baños, el doctor José Miguel Gaona, Pilar García de la Granja y el profesor Enrique de Vicente. Precisamente, este último sorprendió a la audiencia por su impactante y rotundo vaticinio.

Enrique de Vicente recordó que en mayo ya había hablado de un "obvio, próximo e inmediato un enfrentamiento civil en EEUU". "Hay un cisma que tiene difícil solución a corto medio plazo", dice ahora, seis meses más tarde el experto, aclarando que esto no consiste en una Guerra Civil.

Enrique de Vicente: "Biden no va a ganar las elecciones"

El profesor se reafirmó en su idea y fue más allá en el programa emitido este domingo 15: "Yo te diría, a diferencia de lo que están afirmando la mayoría de los medios que, sin que haya un dictamen, están hablando de Biden como presidente electo, está sin resolver".

Enrique de Vicente terminó por mojarse. "Sé que tengo muy pocas posibilidades, pero me gusta apostar contra la banca. Yo te apostaría cuatro contra seis a que finalmente no gana Biden", dijo. "¿Qué ocurrirá después? No lo sé. Sí, es una apuesta muy fuerte. Ahora, en el caso de que así fuera, de que se tuvieran que repetir las elecciones porque se demuestre que haya habido un fraude, ahí sí es donde la situación se puede volver muy grave".

"¿Y si Trump tiene razón?", se llegó preguntó Pedro Baños dando pie a la teoría que tiene el presidente de EE.UU. sobre el amaño electoral. "Esta investigación que ha autorizado el Fiscal General para que todos los fiscales federales investiguen, como dice, aquello que tenga sustancia. A lo mejor hay algo...".

