Enganchón entre Mónica López y Alfonso Guerra en TVE por el catalán: "¡Explíqueme esa contradicción!"

Mónica López ha arrancado la semana en La hora de La 1 con una entrevista a Alfonso Guerra en la que acabaron saltando las chispas entre ambos. La presentadora quiso preguntar al que fuera vicepresidente del Gobierno con Felipe González por la polémica en torno a la aprobación de la enmienda de la llamada 'ley Celaá'.

En la medida, el ejecutivo propone que se elimine al castellano, lengua oficial del Estado, como lengua vehicular dentro de la educación. La propuesta ha generado el rechazo de Vox, PP, Ciudadanos y UPN en el Congreso de los Diputados. Ademas, algunos dirigentes socialista, como Antonio Miguel Carmona o Zenón Jiménez Ridruejo, se han mostrado en contra de esta decisión.

Mónica López quiso preguntar a su invitado por este asunto, provocándose un momento de gran tensión que no pasó desapercibido para los espectadores de TVE. Alfonso Guerra empezó defendiendo que "no hay un régimen democrático si se persigue a una lengua, no es posible". Entonces, puso como ejemplo una encuesta realizada en Cataluña, donde los ciudadanos debían responder cuál era su lengua habitual: "El 68% dijo que el castellano", aseguró el político.

Guerra explicó que "se hizo el mismo sondeo entre los diputados del Parlamento, pero no era un sondeo, porque el universo eran todos los diputados y dieron esa respuesta el 7%". "Hay una diferencia de calas muy grande entre lo que hablan los catalanes y lo que hablan los políticos catalanes", se quejó el socialista.

"En Cataluña se ve un cartel de una administración, autonómica, nacional... y todo en catalán y nada en castellano. Es una sociedad bilingüe, hay que respetar los dos, ¿por qué solo en catalán y no en castellano? Las carreteras, los nombres de los pueblos, todo, solo en catalán. Si usted va allí y no lo ve, tiene que ir al oculista", le dijo a la presentadora.

Mónica López le dio la razón y le dijo que la cartelería en Cataluña está en catalán igual que en Galicia está en gallego: "¿Es un problema que el castellano no sea una lengua vehicular para que la gente no se pueda expresar o entender en castellano?", le preguntó a Guerra. "Pero si se hacen todas estas cosas en castellano, ¿por qué la enseñanza no se puede enseñar en castellano? ¡Explíqueme usted esa contradicción!", le cuestionaba a la periodista en una conversación que se volvía cada vez más tensa.

"El que el castellano ya lo aprenden, Señor Guerra", le replicó López. "¿Y el catalán, no? ¡Por favor!", respondió enfadado el exvicepresidente. "También el catalán sí. Yo no se lo estoy negando", le hacía ver López. "Cualquiera diría que no lo está negando", apostillaba molesto el entrevistado.