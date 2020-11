Iker Jiménez vuelve con Alcàsser entrevistando al hombre que encontró los huesos y a Fernando García: "Clama al cielo" Ecoteuve.es 13:44 - 16/11/2020 0 Comentarios

'Cuarto Milenio' habla con la persona que se topó con los restos óseos de Miriam

El periodista defiende a que Fernando García tenga derecho de mantener su tesis

"Sé muy bien cómo investiga la Guardia Civi; entonces, ¿qué ha pasado?

El crimen de Àlcasser vuelve a estar de actualidad al confirmarse que los restos óseos encontrados por un seguidor de Cuarto Milenio 28 años después en la fosa de La Romana pertenecen a Miriam, una de las tres jóvenes brutalmente asesinadas.

Cabe recordar que Cuarto Milenio grabó un programa sobre el asesinato que conmocionó a toda España en 1992, pero que nunca se llegó a emitir por el confinamiento.

Lea también: El creador de 'El caso Alcàsser' ataca a Iker Jiménez: "Dio voz a una mentira; fue una desvergüenza absoluta"

"Es muy peliagudo el tema de Àlcasser. Sin embargo, en siete días haremos una mesa a tumba abierta intentando, sin anestesia alguna, poner la opinión de los expertos sobre esto. Vamos a llamar a todos los que tienen que decir algo sobre estos huesos", dijo Iker Jiménez este domingo. "¿Cómo es posible que unos huesos de un dedo de la mano pertenezcan a las niñas de Àlcasser y estaba ahí? El propio padre cree que alguien los dejó como una especial de señal".

Cuarto Milenio empezó ofreciendo las declaraciones de la persona que se topó con los huesos: "Siento que la Guardia Civil toma como incrédulo lo que les cuento y un poco raro porque los huesos los bajé hasta mi localidad, no sabía qué hacer en ese momento. No me esperaba este revuelo pero me duele haber removido la historia para las familias de las víctimas y haber causado dolor. Si se solucionada algo con esto me quedaría tranquilo".

Lea también: Luis Frontela habla de la tercera vía de 'El caso Alcàsser' y da pistas sobre el paradero de Antonio Anglés

Fernando García, en 'Cuarto Milenio': "Esta irregularidad ya clama al cielo"

A continuación, Iker Jiménez volvió a dar voz a Fernando García, el padre de la joven que se recorrió casi todos los programas de televisión: "Mi hija Miriam no murió 75 días antes de encontrarla. Mi hija Miriam murió en fechas muy recientes a su hallazgo. En la Romana fue el segundo enterramiento. Eso lo tengo yo muy claro. Esto es algo puesto allí en este momento y que en aquel momento no estaba".

"Esa es mi opinión porque, en su momento, hubo allí personal de la Guardia Civil y luego fue el de la Policía para que hiciera una inspección totalmente exhaustiva de toda la zona y, bueno, si después de eso, tirar tierra encima de la fosa y llegar después de 25 años, alguien asomarse allí y ver los huesos a flor de tierra, pues me parece un tanto peculiar, por no decir muy sospechoso", prosiguió diciendo por teléfono Fernando García.

Lea también: Fernando García habla a Íker Jiménez de la cinta de vídeo del caso Alcàsser: "Yo la vi físicamente, pero no su contenido"

"Irregularidades hubo en su momento y nosotros lo denunciamos, y lo dijimos públicamente. Pero bueno, esta irregularidad ya clama al cielo. Que hubieran dejado después de excavar toda la tierra de la fosa, que dejen encima unos huesos y los encuentren 25 años después, eso ya es... eso ya es el colmo".

"En honor a la verdad, yo no rebusqué ni estuve excavando, ni nada. Yo simplemente he ido a la fosa, he rezado mis oraciones, me he acordado de mi hija rezando mis oraciones y no hay más. Allí no se veía nada más que tierra y matorrales. Pero este caso, hasta que no encontremos a los verdaderos culpables, para mí siempre estará abierto", terminó de decir Fernando García.

Iker Jiménez defiende al padre de Miriam: "Solo quiere saber"

El presentador de Cuarto Milenio defendió al padre de Miriam y la teoría extraoficial que siempre ha defendido: "Creo que un hombre al que le ha pasado esto tiene todo el derecho del mundo a equivocarse, si es que se ha equivocado, más de una vez y mil veces si hace falta, él solo quiere saber".

"Son los huesos, dice la ciencia, de Miriam, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué significa esto? ¿Todas las pesquisas de Alcàsser que no han contado se han hecho con la misma precisión?", se preguntó Iker. "Y créanme, yo sé cómo investiga la Guardia Civil y sé los maravillosos investigadores que tienen".

"Lo sé muy bien, sé cómo cotejan al centímetro cualquier caso menor respecto a Alcàsser, ¿entonces qué ha pasado? ¿Cabe realmente la posibilidad de que eso no haya sido visto por nadie en 27 años y alguien lo ponga? Y si alguien lo pone, ¿qué implica? Y si estaba ahí desde siempre, ¿qué implica esto?", terminó de preguntarse emplazando a los espectadores a la semana que viene: "Montamos una mesa de emergencia".

Lea también: 'Equipo de investigación' da un vuelco al caso Alcàsser y reactiva la búsqueda de Antonio Anglés: "Puede estar vivo"