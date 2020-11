Kiko Matamoros hace llorar a Paz Padilla tras una confesión sobre su relación: "Tenía una imagen equivocada de mí" Ecoteuve.es 16/11/2020 - 12:28 0 Comentarios

El tertuliano de Telecinco sorprende a la presentadora con unas bonitas palabras

Emma García entrevistó este domingo, de forma telemática, a su compañera Paz Padilla. La gaditana entró en directo en Viva la vida para promocionar la nueva temporada de La que se avecina, que se estrenó el pasado miércoles en Telecinco. La también actriz charló con la presentadora y sus colaboradores de las claves de los nuevos capítulos de la ficción.

Emma García confesó ante las cámaras de Mediaset que su hija es una fan absoluta de la comedia y que no para de ver episodios, ya sean nuevos o repetidos a través de los canales secundarios del grupo. José Antonio Avilés provocó las risas de sus compañeros al asegurar que su capítulo favorito era uno en el que Doña Fina huye con un décimo de lotería premiado.

Paz Padilla reconoció que todavía, tantos años después de su debut en la ficción, se sigue sorprendiendo cuando la gente por la calle le recita de memoria los diálogos de La Chusa, su personaje en La que se avecina. Finalmente, la gaditana protagonizó un momento de lo más emotivo después de escuchar las palabras que le dedicó Kiko Matamoros.

Kiko Matamoros hace llorar a Paz Padilla: la sorprendente confesión sobre su relación

Antes de despedir la conexión con Paz Padilla, Kiko Matamoros quiso elogiar a su compañera de Sálvame. El tertuliano aseguró que la andaluza era "muy buena persona y buena gente, hay que conocerte y te ganas a todo el mundo".

Al oírle, Padilla no pudo evitar las lágrimas: "Kiko era muy distante, conmigo nunca se ha acercado, me costaba mucho llegar a él. Sabía que él tenía una imagen de mí equivocada o así lo creía yo", confesó emocionada, desvelando que últimamente ambos se han ido abriendo y acercándose más. "Sé que él me quiere y yo le quiero mucho", sentenció la presentadora.