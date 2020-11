Carmen Maura atiza al "feminismo extremista": "El machismo no es uno de los grandes problemas que podamos tener" Ecoteuve.es 16/11/2020 - 10:55 0 Comentarios

La actriz repasó con Cristina Pardo la actualidad política del país tras el coronavirus

Cristina Pardo entrevistó este domingo a Carmen Maura en una nueva entrega de Liarla Pardo. La actriz habló con la presentadora de La Sexta sobre las consecuencias de la pandemia del coronavirus y sobre la gestión que la clase política ha hecho de la crisis derivada de la misma.

"Me parece increíble que estén todo el día discutiendo, que si tú, que si yo... Son todos iguales, y que estén todo el día así con el problema que tenemos, dios mío. Es muchísimo más gordo que todo eso, poneos de acuerdo de momento", empezó lamentando la invitada. "¿Por qué coño tenemos que tener tantísimos políticos? Lo que me molesta es que sean tantos, con tantos asesores, más ministerios, para este resultado... No tienen razón de ser", se quejó enfadada la intérprete.

Al hablar del 'castigo' que impondría a la clase política, Maura recordó que en el Vaticano llegaron a poner a los cardenales a "pan y agua" si no se ponían de acuerdo para elegir al nuevo Papa. "Yo no tanto como a pan y agua, pero sí les metía en un ERTE de menos sueldo. Mientras todo el mundo estaba en ERTE los políticos estaban cobrando todas sus dietas y sus cosas", denunció.

Carmen Maura atiza al "feminismo exagerado y extremista": "El machismo no es uno de los grandes problemas que podamos tener"

En su entrevista con Cristina Pardo, la periodista le preguntó también sobre la evolución del feminismo en España. La actriz aseguró que "se ha avanzado muchísimo desde el franquismo", aunque ha reconocido que "la sociedad probablemente sigue siendo muy machista".

Fue entonces cuando Maura quiso dejar clara su posición respecto a este tema. "No estoy de acuerdo con lo que a veces se hace para que deje de ser machista", señaló. "Yo con el feminismo exagerado y llevado a extremos no estoy muy de acuerdo la verdad", declaró.

"A mí no se me puede decir que no sea feminista con la vida que he tenido. Cuando yo empecé todo era un escándalo, desde divorciarse hasta ser actriz, pero las exageraciones no me parece que ayuden", opinó la actriz, que auguró que "siempre va a haber machistas". "Eso no se pasa de la noche a la mañana. Sin embargo, no me parece que sea uno de los grandes problemas que podamos tener", ha expresado finalmente.