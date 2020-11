Kiko Rivera, contra Isabel Pantoja en Telecinco (con llamada de Fran); Cayetano, con Eva González en Antena 3 Ecoteuve.es 14/11/2020 - 1:42 0 Comentarios

Los hermanos Rivera, divididos ante el especial de la herencia de Paquirri y 'La Voz'

Telecinco dedicó toda la noche del viernes a emitir un programa especial en el que Kiko Rivera atacó duramente a su madre, Isabel Pantoja, por asuntos relacionados con la herencia de Paquirri.

"Me parece lamentable que tenga que venir a un programa de televisión para enterarme de cosas que mi madre no se ha atrevido a contarme", dijo Kiko ante Jorge Javier Vázquez. "No hay explicación a lo que ha hecho, no existe razón lógica, lo que yo he descubierto es de una persona que tiene un problema, una persona que está cegada por el dinero, en la escala de valores de mi madre está antes el dinero que sus hijos", fue alguna de las cosas que dijo sobre la herencia.

Kiko Rivera acaparó todo el programa en el que también intervinieron su primo, Canales Rivera, y colaboradores habituales, como Mila Ximénez, Montse Suárez, Chelo García Cortés, entre otros.

Llamada sorpresa de Fran Rivera; Cayetano, con Eva González en Antena 3



El programa también contó con una llamada inesperada. Fran Rivera, colaborador de Espejo público (Antena 3), entró en directo para mostrar su apoyo a su hermano Kiko. Fue una llamada breve en la que aprovechó para aplaudir su valentía. "Siento el dolor que estás pasando. Yo he sufrido mucho, estamos contigo, estás siendo muy valiente", dijo.



Televisivamente, la entrevista era interesante porque competía contra La Voz, el talent que emite con éxito Antena 3. El programa está presentado por Eva González, pareja de Cayetano Rivera, el otro hermano de Kiko y Fran. Curiosamente, Cayetano colgó un mensaje en Instagram poco antes de comenzar uno de los prime time más intensos de la temporada televisiva. Y aunque en Telecinco se iba a hablar de aspectos relacionados con la herencia de su padre, el mensaje de Cayetano dejó claro lo que iba a ver en televisión esa noche, como no podía ser de otra manera. "Yo también estoy esperando pegado a la pantalla", escribió con una foto de La Voz en la que aparecía Eva González y Laura Pausini.