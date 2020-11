Carlota Corredera para los pies a Anabel Pantoja: "No nos trasladéis al camión de la basura" Ecoteuve.es 19:30 - 13/11/2020 0 Comentarios

La sobrina de la tonadillera cree que el especial de Telecinco "no va a arreglar nada"

Anabel Pantoja era abroncada por Jorge Javier hace unos días después de que la sobrina de la tonadillera criticara que La casa fuerte contara a Isa Pi lo sucedido con Kiko Rivera. "Mordí la mano que me da de comer", dijola colaboradora de Sálvame reculando tras un rapapolvo del catalán.

Este viernes ha sucedido algo similar cuando Anabel ha dicho que el especial Cantora: la herencia envenenada "no va a arreglar nada" y que, según ella, reabrir heridas como las de Encarna Sánchez es "sacar mierda" contra su tía.

Eso sí, Anabel ha asegurado que entiende que Sálvame tenga que tratar el conflicto y que la gente se posicione de un lado o de otro, peor que ella tiene derecho a estar "triste" por lo sucedido. Sin embargo, Carlota Corredera ha parado los pies a su compañera.

Carlota Corredera frena a Anabel Pantoja: "No nos trasladéis al camión de la basura"

"Me parece fenomenal que defiendas a tu familia, pero te voy a decir una cosa. Tú tía tuvo la oportunidad de sembrar la paz este miércoles y no lo hizo. No nos trasladéis a nosotros el camión de la basura", ha dicho muy enfadada la gallega, que volvía tras un mes lejos de las cámaras.

"Los personajes deciden lo que dicen y son responsables de sus actos. Tu tía ha dicho que va a emprender acciones legales, no ha dicho 'Kiko, ven a la puerta de Cantora que quiero hacer las paces", ha proseguido diciendo. Este viernes, por otra parte, se ha sabido que Isabel Pantoja ha tendido la mano a su hijo poniendo en venta la famosa finca.

