Lester la lía con un nuevo desnudo de Patri ('La isla de las tentaciones') con él en la cama Ecoteuve.es 17:38 - 13/11/2020 0 Comentarios

El canario confirma que su relación con la modelo catalana va viento en popa

Lester Duque ha vuelto a incendiar las redes sociales este viernes después de publicar por error un desnudo de Patri hace unos días. El concursante de la última edición de La isla de las tentaciones la ha liado otra vez al subir en su cuenta de Instagram una picante imagen junto a su nueva novia.

En ella, ambos aparecen totalmente desnudos en la cama. Es el propio Lester quien capta la sensual fotografía con su móvil apuntando al espejo del techo. "Tú iluminaste todas las calles de mi ciudad", son las palabras que dedica a la modelo catalana.

Sin embargo, a los pocos minutos de su publicación, la imagen ha desaparecido de su perfil. Ha sido entonces cuando Patri la ha vuelto a subir en su cuenta explicando que la fotografía había sido denunciada: "No entiendo por qué la gente denuncia una foto en la que no se ve absolutamente nada. A mi personalmente me encanta".

El desnudo de Patri y Lester ('La isla de las tentaciones') que ha incendiado las redes

Este jueves, el canario había sorprendido a sus fans con un inesperado cambio de look al pasarse del color castaño al rubio. Curiosamente, su ex Marta Peñate hacía lo propio pero con una peluca de color rubio platino, a lo Mahi Masegosa.

Esto confirma que la nueva vida de Lester con Patri va viento en popa después de superar un pequeño bache. El joven finiquitó su relación con Marta en La isla de las tentaciones después de once años juntos.

