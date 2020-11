Jedet explota contra Jorge Javier tras sus críticas a La Veneno: "Deja de ser un tránsfobo ignorante" Ecoteuve.es 17:03 - 13/11/2020 0 Comentarios

La actriz carga contra el presentador de 'Sálvame' por sus comentarios

"La Veneno no se consideraba transexual, no puede ser un referente". Con estas contundentes palabras, cargó hace unos días Jorge Javier Vázquez contra Cristina Ortiz después de que Sálvame escarbase durante varios programas en los asuntos más polémicos de su vida y en las dudas que giran en torno a su extraña muerte, de la que se cumplió el pasado lunes cuatro años.

El presentador trató de desmitificar la figura de la vedete, provocando una ola de críticas en redes sociales por la dureza de sus palabras. Este viernes, ha sido una de las propias actrices de la serie de Los Javis la que ha roto su silencio para cargar contra el presentador Catalán. A través de su Instagram, Jedet salió en defensa del personaje al que da vida en la aclamada ficción de Atresmedia.

"Cristina se definió como mujer en innumerables ocasiones en sus apariciones televisivas, decía sentirse mujer desde que nació. Tú te agarras a un par de entrevistas en las que dijo que no era una mujer para argumentar tu ignorancia y falta de empatía, no solo hacia Cristina (en paz descanse) sino ante todo un colectivo de mujeres que sufrimos la opresión y las agresiones a diario por parte de la sociedad, empezó diciendo la intérprete.

"Me parece lamentable y lo único que estás consiguiendo es que todas las personas que ven tu programa se sientan más libres a la hora de dirigirse a nosotras y de faltarnos al respeto. Edúcate un poco, ten un poco de empatía, aún estás a tiempo de dejar de ser un tránsfobo ignorante", concluyó en su escrito una indignada Jedet.

Tras el revuelo generado, Jorge Javier salía a desmentir este miércoles que exista una campaña contra La Veneno para intentar echar por tierra sobre la exitosa ficción de la competencia. "En el colmo de la simplificación, se está hablando de una guerra entre cadenas. Como si por la serie que han hecho Los Javis, nosotros estamos aquí desprestigiando al personaje de La Veneno. Es tan mentira eso... Es una bobería tan grande, que incluso Kiko ayer me dijo que era una de las mejores series que había visto", comenzó diciendo.

"Están diciendo que estamos reventados por el éxito que ha tenido en Atresmedia. Pues Kiko me ha dicho eso. Y yo, lo que me pasaba es que no me apetece verla, porque conociendo toda su trayectoria, no entiendo qué me puede aportar. Me daba mucha pereza. Pero es tanta gente que me ha dicho que tengo que verla y ahora sí que quiero sentarme a verla. Gema también me lo ha dicho. Y esto de la guerra de cadenas... no, a mí me gustan Los Javis y me encanta lo que hacen", sentenció el presentador.