Bronca entre Ana Vázquez (PP) y Monedero: "Tú a mí no me vas a dar lecciones en la lucha contra el terrorismo"

'El programa de AR' vive un tenso debate por el apoyo de Bildu al Gobierno

El cofundador de Podemos ha dicho que el PP "ha hecho política con los presos y los muertos"

Juan Carlos Monedero ha sido el protagonista de la tertulia política en El programa de Ana Rosa, que esta semana ha estado centrado en los Presupuestos Generales del Estado y el polémico apoyo de Bildu al Gobierno de coalición de PSOE y Podemos.

Las palabras de Arkaitz Rodríguez en el Congreso sobre "tumbar el régimen en Madrid" han generado un cruce de acusaciones entre el cofundador de Podemos y Ana Vázquez, la representante del PP en el espacio de Telecinco este viernes.

"Tu partido, el Partido Popular, con Ortega Lara cuatro meses secuestrado llevasteis acercamiento de presos a casi doscientas personas", ha asegurado Monedero mientras que ella lo ha negado: "Eso es falso, es un bulo y te lo puedo demostrar".

Sin embargo, el politólogo ha seguido insistiendo al decir que "igual que os sentasteis a hablar con ETA, os sentasteis a negociar con ETA" y pedir a Vázquez, con en su habitual tono, que no la interrumpiera porque "no estamos en una taberna".

Bronca entre Monedero y Ana Vázquez: "Tú no me vas a dar lecciones en la lucha contra el terrorismo"

Muy rotunda, la diputada por Orense del PP ha sentenciado: "Tú no a mí no me vas a dar lecciones en la lucha contra el terrorismo porque yo, a diferencia tuya, he perdido a muchos compañeros, alguno como Miguel Ángel Blanco, que tuvimos que sacar en 2007 del País Vasco porque le profanaban la sepultura y está enterrado al lado de mi pueblo".

"¿Queréis dejar de apropiaros de los muertos como si fueran vuestros? Que los muertos son de todos, que todos hemos luchado contra ETA", ha contragolpeado Monedero a lo que Ana Vázquez terminaba dando la estocada al socio de Pablo Iglesias.

"No, mientras muchos luchábamos contra ETA, ¿sabes donde estabas tú? Asesorando a Venezuela a cambio de 400.000 euros. Mientras todos estábamos luchando aquí por la igualdad, mientras tú ayudando a un régimen chavista, a una dictadura, mientras luchábamos por la libertad en España", ha dicho para rematar: "Todos sabemos en España a lo que te dedicabas mientras nosotros luchábamos por la libertad".

