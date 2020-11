Pablo Motos insistió en julio sobre los PCR en aeropuertos tras recibir un "mensaje inquietante": "Nos mandaban a la porra" Ecoteuve.es 13/11/2020 - 12:23 0 Comentarios

El presentador de Antena 3 fue especialmente firme sobre la necesidad de hacer pruebas en origen

Entonces, el showman pidió al Gobierno que "rectificase": "Todavía estamos a tiempo"

"Ahora, de repente, los extranjeros que vengan se tendrán que hacer en origen el PCR". Pablo Motos abordó este jueves en El Hormiguero la nueva medida adoptada por el Gobierno. "Una cosa que se está diciendo desde el pasado verano y poco menos que nos mandaban a la porra", se quejó. "Entonces decían que no servía para nada", lamentó el presentador de Antena 3 acerca de un tema sobre el insistió bastante hace meses.

La petición para hacer PCR en origen a los turistas es algo que algunos sectores demandaban desde hace tiempo aunque el Gobierno lo rechazaba. El caso de Pablo Motos fue especialmente llamativo, porque llamó la atención sobre este asunto a comienzos del verano. Incluso lanzó un firme alegato en El Hormiguero que, como era de esperar, recibió críticas en las redes sociales.

Fue el 1 de julio cuando Motos suplicó que se tomara esta medida e invitó al Gobierno a "rectificar". El presentador lo hizo tras recibir un "mensaje inquietante" de un médico con el que él hablaba y que "no se ha equivocado en nada desde que empezó el coronavirus".

"Me ha advertido que no rebaje las medidas de seguridad, aunque me parezca exagerado, con los invitados en el programa", comentó. Además, explicó lo que le había dicho sobre la llegada de turistas. "La entrada en los aeropuertos y la apertura de fronteras sin PCRs antes de subir al avión puede ser un huracán de virus. Me ha hecho daño cómo ha dicho la frase", explicó Motos.

En ese momento, el presentador invitó al Gobierno a rectificar. "Todavía hay tiempo. Ha habido otras decisiones que ha tomado el Gobierno y luego ha rectificado porque le parecía que era una decisión mejor y todavía hay tiempo de rectificar", comentó Motos. "Yo no iría a un país que no me obligara a hacerme una PCR para saber que entro limpio".

Pablo Motos recalcó que todo esto se lo había dicho un médico de su total confianza: "Dicho por la persona que me informa, que tiende a tranquilizar siempre, a mí me ha sonado fuerte la frase. Pero todavía hay tiempo para rectificar, dicho desde aquí humildemente". El presentador explicó que "con el paquete de dinero que tiene la gente para irse de vacaciones, igual que dedican una parte de museos, habría que planificar hacerse también un PCR para viajar seguro".

Pablo Motos pidió controlar el dinero de los PCR para que fuesen "asequible"

Finalmente, Motos pidió que se controle el precio de los PCR para que esté al alcance de todos: "Sí que es verdad que habría que regularizar un poco también los precios de los PCRs, como se hizo con las mascarillas, para que sean más asequibles para todo el mundo. Los dueños de los test que ganen un poquito, pero no tanto margen de beneficio como ahora", concluyó.