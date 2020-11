"Nos ningunean y criminalizan": desesperado alegato de Chicote contra el Gobierno por la situación de la hostelería Ecoteuve.es 13/11/2020 - 11:33 0 Comentarios

El presentador defiende su sector ante Pablo Motos en 'El Hormiguero'

El cocinero lanza una pulla a Pablo Iglesias e Irene Montero por su 'chalet'

"Estamos terriblemente mal y mucho peor se va a poner el tema", augura el chef

Pablo Motos recibió este jueves la visita de Alberto Chicote. El presentador acudió a El Hormiguero para hablar de las Campanadas que conducirá por quinto año consecutivo en Antena 3 en compañía de Cristina Pedroche. También para hablar del complicado momento que atraviesa el sector de la restauración por las medidas impuestas por el Gobierno para frenar el coronavirus.

"¿Cómo está la hostelería en España?", le preguntó el valenciano. "Mal, terriblemente mal y mucho peor que se va a poner el tema. Ante el periodo de cierre obligado, todo el mundo tenía muchas ganas de trabajar y salir de esta. De repente, ha habido mucha gente que a la hora de echar cuentas, se da cuenta de que es imposible mantener la situación", empezó diciendo el cocinero.

Chicote aseguró entonces que es imposible reinventarse: "Es mentira, no puedes reinventarte, no puedes empezar de cero. Pero estamos teniendo que empezar de menos 50 o menos 80. Tenemos una capacidad de trabajo limitada y unos costes que son los de antes. Entonces es imposible", lamentó desesperado el chef.

El desesperado alegato de Chicote por las medidas que afectan a la restauración: "Todo empezó mal"

Chicote se quejó de las medidas impuestas por el Gobierno y explicó que "todo empezó mal" desde el momento en el que impusieron términos porcentuales para fijar el aforo de los diferentes locales. "No tiene ningún sentido. Pon unas medidas de seguridad y cada uno lo que tenga. Yo tengo un negocio donde las mesas estaban más pegadas, pues a mí las medidas me afectarán más y mi aforo actual será del 30 o 35%. Y otro tipo de negocios que ya tenían un distanciamiento igual pueden trabajar al 80%", destacó el invitado.

"¿Por qué al 50? Si las medidas que respetar son las de seguridad, ¿por qué hacemos esto? Seguramente, porque hay un desconocimiento enorme del sector", se quejó Chicote, que desmontó otra idea que se ha intentado imponer sobre el sector de la restauración. "Dicen que si vamos a facturar el 50% con tener el 50% de personal ya te llega. No es así. Yo tengo que tener una persona para cocinar, independientemente de que vengan a comer 10 o 35. No funciona así y las cuentas no salen", dijo muy enfadado el cocinero.

"Hay muchísimos, miles de trabajos, que dependen de un sector tan importante como el de la hostelería. Y se nos ningunea y se nos criminaliza. Somos los culpables, somos los que, aparte de ser empresarios, somos los causantes de los contagios. Cuando en un restaurante los contactos están más controlados que en otros lugares. En un restaurante, no te cogen una mesa de más de 6. En tu casa, o en el chalet de no se quién, pones a las personas que te salen de las narices", soltó en una clara pulla a Pablo Iglesias e Irene Montero.