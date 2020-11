Aitana confirma que es la mayor estrella de 'OT': así suena 'Resilient', su nueva canción con Katy Perry y Tiësto Ecoteuve.es 13/11/2020 - 10:30 0 Comentarios

La joven española logra otro hito al colaborar con la superestrella americana

No eran simples rumores. Aitana ha lanzado este viernes su esperada colaboración con Katy Perry. Desde el pasado mes de julio, empezó a circular por los mentideros de Internet que la concursante de OT 2017 estaba preparando un tema con la superestrella estadounidense. Y aunque la joven catalana lo negó, cuatro meses después su sueño se ha hecho realidad.

"Cómo se ha liado con eso. Hasta prensa importante poniéndolo. Y yo pensando: '¿Pero esto de dónde lo han sacado? A ver si esto es verdad y yo no me he enterado'. La verdad es que no tengo nada planeado con Katy Perry. Sería una pasada, pero no soy tan guay como para tener una canción con ella. Pero es un halago que piensen que sí", aseguró la propia Aitana este verano en una entrevista con Tony Aguilar en Los 40.

Cuatro meses después, los rumores volvieron a recobrar fuerza y esta semana la noticia se ha confirmado después de que Aitana publicara un stories en Instagram escuchando el tema en el que participa. Finalmente, se trata de una colaboración en el remix del tema de Katy Perry Resilient, creado por el productor y DJ holandés Tiësto.

Aitana (OT) saca una canción con Katy Perry: así suena 'Resilient'

"Sí chicos, desde que sé esto sigo llorando en el suelo", ha declarado la triunfita en su cuenta personal de Twitter antes de agradecer a Katy Perry la gran oportunidad que le han dado. "Muchas gracias Katy y Tiesto por este increíble remix", le ha escrito la artista española a su compañera en Instagram.

Aitana confirma una vez más que es la mayor estrella de esta nueva generación de Operación Triunfo al lograr un nuevo hito en su meteórica carrera musical. Este miércoles, Aitana anunciaba el lanzamiento de su segundo álbum, que llevará por título 11 razones. Además, la joven está nominada un año más a los Premios Grammy Latino 2020.