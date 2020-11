Pablo Motos: sus palabras sobre Fernando Simón y la comparación que hace con Ayuso Ecoteuve.es 13/11/2020 - 9:42 0 Comentarios

El presentador de 'El Hormiguero' habla de las últimas decisiones del Gobierno

Pablo Motos abordó en El Hormiguero las últimas noticias relativas al coronavirus, como la decisión del Gobierno de exigir PCR a los turistas que lleguen de países de riesgo, una medida que ha rechazado durante los últimos meses.

"Hablando de cosas raras. Ahora de repente, los extranjeros que vengan se tendrán que hacer en origen el PCR. Una cosa que se está diciendo desde el pasado verano y poco menos que nos mandaban a la porra. Entonces decían que no servía para nada. ¿No servía para nada? ¿Sirve para algo? ¿Qué ha dicho Fernando Simón? Por saber... por mi referente", preguntó Motos a Cristina Pardo.

Lea también: "Váyase usted a tomar por culo!": el corte de una mujer descoloca Pablo Motos y Carmen Machi en 'El hormiguero'

Fernando Simón ha dicho que "no le parecía muy útil". "Lo que no entiendo es que el Gobierno haya anunciado una decisión que hoy mismo Fernando Simón no respalda completamente", apuntó la colaboradora.

"En una competición de cosas imposibles, ¿ganaría Simón o Ayuso?"

En ese momento, Motos puso sobre la mesa otras decisiones controvertidas que han llegado en las últimas semanas, en este caso desde la Comunidad de Madrid.

"Menos mal que luego está la Comunidad de Madrid. Que está Díaz Ayuso... ¿En una competición quién ganaría Fernando Simón o Díaz Ayuso? En una competición de cosas imposibles", bromeó Motos, que puso sobre la mesa el nuevo hospital que está a punto de inaugurar la Comunidad del Madrid, a pesar de que "no va a contratar" personal sanitario. "Este hospital no es necesario", argumentó Juan del Val. "Ese dinero se tiene que emplear en fortalecer la atención primaria, y no en hacer una medida publicitaria que cuesta una pasta".

Lea también: "Yo no quiero decirlo, pero es gilipollas": Pablo Motos, indignado con el político que más le ha cabreado