La reacción de Isa Pantoja (con pulla incluida) al enterarse de lo que ha dicho Kiko Rivera de su madre Ecoteuve.es 13/11/2020 - 8:50 0 Comentarios

La concursante accede en 'La casa fuerte' a conocer los detalles de la polémica

Después de que la semana pasada sufriera un ataque de ansiedad al conocer que su hermano Kiko Rivera había dado una explosiva entrevista contra su madre, Isa Pantoja accedió este jueves a conocer el contenido de esas palabras en la gala de La casa fuerte que emitió Telecinco.

"Lo que me contaste era nada comparado con lo que he visto", admitió. "Lo de la viuda de España Jamás la hemos llamado así, le duele y lo sigue recordando".

Isa Pantoja no dio crédito a lo que escuchó y dejó claro que no se iba a posicionar con nadie. "Yo he estado en una posición parecida. Ellos no han dado la cara por mí y yo no la voy a dar por nadie", dijo.

Lea también: 'La casa fuerte' recurre a Isa Pantoja y la polémica de Cantora para levantar su audiencia y lo consigue: 19,7%

La recomendación de Isa a su madre, Isabel Pantoja

Asimismo, explicó que entendía la reacción de su madre. "No me esperaba menos de ella, sabía que algo iba a hacer porque es su manera de pararlo", comentó. También recomendó a Pantoja que no viera el especial que Telecinco emitirá este viernes por la noche y que no responda.

"Quiero que se arregle pero lo que más coraje me da es que hay gente que no se lleva bien con mi madre y aprovecha para herirla, lo que más me molesta es que se dé pie a estas personas", expresó Isa.

Lea también: Revolución total en 'La casa fuerte': la medida de Telecinco para frenar la sangría de audiencia