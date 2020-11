Liberan a Yuyee, la exmujer de Frank Cuesta, después de seis años en la cárcel Ecoteuve.es 12/11/2020 - 20:57 0 Comentarios

"Estoy muy feliz pero ha sido muy duro", reconoce el popular aventurero de DMAX

El presentador luchaba desde 2014 para sacar a la madre de sus hijos de prisión

Fin del calvario para Frank Cuesta, Yuyee y toda su familia. La exmujer del aventurero televisivo ha sido puesta en libertad después de seis años y medio en la cárcel. Fue condenada por un delito de tráfico de drogas -5 miligramos de cocaína- e ingresó en una cárcel de Tailandia para cumplir 15 años de pena.

"Ha salido libre. Ya está con sus hijos, que es lo más importante", dice Frank en un vídeo que ha colgado tras conocer la noticia. "Solo puedo decir gracias y gracias a todos los que me habéis apoyado". "Estoy muy feliz pero han sido seis años y medio muy duros", reconoce el presentador de DMAX.

Frank asegura que "esto se ha conseguido a base de ser muy pesados". "Los abogados también han hecho su trabajo muy bien. No hemos perdido la esperanza ni las ganas de que se hiciera justicia. El triunfo es para ella y para nuestros hijos", relata Frank. "Todo lo que haces por la gente que quieres, te lleva a buen puerto", opina.

Lea también: Frank Cuesta representa con pimienta la cantidad de cocaína por la que fue condenada su mujer Yuyee

"Ha habido muchas humillaciones, muchas veces que hemos tenido que bajar la cabeza por el bien de todos y ahora es el tiempo de que ella recobre el tiempo perdido con sus hijos. También se tiene que recuperar físicamente", dice el aventurero en un vídeo en el que muestra su satisfacción por el desenlace.

Frank Cuesta: seis años luchando para la liberación de Yuyee

Frank Cuesta comenzó en 2014 una incansable batalla para pedir la liberación de su esposa. Bajo el lema #FreeYuyee, el aventurero no cesó en su empeño de conseguir la excarcelación de la madre de sus hijos. "Ese hashtag fue idea de Santi, que falleció hace años". Se refiere a Santi Trancho, el cámara de su programa de televisión que murió en 2015 en accidente de tráfico.

Frank acudió a los medios de comunicación y también a las instituciones políticas, que siempre ha criticado que no le ayudaron lo suficiente. "Lo intenté con las instituciones españolas y no funcionó", lamenta en el vídeo, aunque no quiere entrar ahora en hacer reproches.

En cambio, sí agradeció el apoyo que recibió de algunos rostros televisivos, como Pablo Motos. "Este señor fue el único que me ofreció una ayuda, el único que me llamó y me dijo: "¿Necesitas una hora de televisión? Te la doy", dijo recientemente en una entrevista. En el vídeo, Frank ha agradecido el apoyo a todos los medios de comunicación que desde el primer día informaron sobre el asunto.